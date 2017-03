Bắt xe tải chở 4 tấn da trâu, bò hôi thối đi tiêu thụ

Khoảng 13 giờ chiều 18-11, chiếc xe tải mang biển số 37S-7740 do anh Hoàng Văn Khoa (trú xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển, chở da trâu, bò đi trên đường qua địa bàn xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà) theo hướng ra TP Vinh (Nghệ An) đã bị Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt giữ.



Chiếc xe chở da trâu, bò hư bị kiểm tra.

Tài xế Khoa không xuất trình được giấy kiểm dịch và giấy tờ liên quan lô hàng da trâu, bò trên. Sau khi kiểm tra, công an phát hiện 4 tấn da trâu, bò trên xe đang bốc mùi hôi thối nên đã cho tịch thu.

Bước đầu anh Khoa khai chở số da trâu, bò trên ra huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.