Bắt xe tải chở 400kg thịt gà bốc mùi hôi thối vào tiêu thụ tại TPHCM

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 8-6, Đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ công an huyện Thống Nhất phối hợp với Trạm thú y huyện và công an xã Gia Kiệm tiến hành kiểm tra chiếc xe tải biển số 60C – 02.368, do tài xế Vũ Đức Huy (32 tuổi ngụ xã Gia Kiệm) điều khiển khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 20. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 10 thùng xốp bên trong chứa 400kg thịt gà đã ngả màu và bốc mùi hôi thối.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Huy khai nhận chở số gà trên cho một người tên Ngọc từ xã Gia Kiệm về TP.HCM để tiêu thụ. Do không có giấy chứng nhận nguồn gốc, kiểm dịch động vật, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gà trên theo quy định của pháp luật.

V. Ngọc