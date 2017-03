Bầu Kiên bị đề nghị y án 30 năm tù

Bào chữa cho cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội danh khiến bầu Kiên phải chịu mức án 20 năm tù, luật sư cho rằng việc kết tội bị cáo là “hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự”. Luật sư cho rằng phó giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát đã ký giấy đề nghị phong tỏa kiêm ủy quyền chuyển nhượng cổ phiếu. Do vậy, việc nại lý do ông Hà “không nhớ và không báo cáo”, quá trình lưu hồ sơ sơ suất nên lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát cũng như Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát “không biết số cổ phần trên đã bị Công ty ACBI thế chấp” như án sơ thẩm nhận định là không thể chấp nhận được. Cổ phần của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, do đó không thể trao đổi, chuyển nhượng như trường hợp cổ phiếu dưới dạng chứng chỉ. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát) cho biết Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát đã làm thủ tục sang tên Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát là cổ đông vào ngày 27-6-2012. Tuy nhiên, từ ngày 21-5, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát đã gửi Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương thông báo về việc đăng ký cổ đông mới sở hữu cổ phần trên 5%. Điều này chứng tỏ Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát đã được ghi nhận là cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát trong sổ đăng ký cổ đông. “Một chứng cứ quan trọng mang tính quyết định Nguyễn Đức Kiên có chiếm đoạt hay không chiếm đoạt, gian dối hay không gian dối là sổ đăng ký cổ đông. Tại sao không thu thập, cung cấp giao - nộp sổ này?” - luật sư đặt câu hỏi.