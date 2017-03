Bẫy chuột bằng điện liên tiếp gây chết người

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an An Giang cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Phan Văn Phú, 51 tuổi, trú tại xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn. Theo điều tra ban đầu, ông Phú giăng dây kim loại trên ruộng lúa của mình rồi nối với đường dây điện 220V để bẫy chuột. Đêm 22-5, ông Nguyễn Hữu Thế (34 tuổi, ngụ cùng xã) đi bắt cá đạp phải dây kim loại bị điện giật chết tại chỗ. Sáng hôm sau ông Phú phát hiện bèn phi tang bẫy chuột rồi báo tin ông Thế rà cá bị điện giật. Hai vụ trên đang được tiếp tục điều tra.

Trước đó, trên địa bàn nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, bẫy chuột bằng điện cũng liên tiếp gây ra nhiều vụ chết người tương tự.

Theo Đ.VỊNH (Zing)