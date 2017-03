Bẫy điện chống trộm, một người chết

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 8-5, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nhan Hồng An (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh-TPHCM) 11 năm tù về tội “Giết người”.





Chăn nuôi gà Mexico (giá 40-50 triệu đồng/con) bên hông nhà và thường xuyên bị mất trộm, Nhan Hồng An đã nảy sinh ý định cài dây kẽm có nối nguồn điện quanh chuồng gà để chống trộm.

Để bảo vệ gà, An đã giăng bẫy điện khiến một người mất mạng



Ngày 8-8-2012, An dùng 4 CB điện (khí cụ điện dùng đóng ngắt mạch điện) và dây kẽm làm thành bẫy điện, có 1 dây mồi để khi trộm đạp trúng sẽ làm sập CB, cấp nguồn điện vào dây kẽm làm trộm bị điện giật, không thể lấy cắp gà; đồng thời khởi động hệ thống chuông báo động. Kể từ đó, lúc nào An cũng bật hệ thống điện trên, chỉ khi An ra chuồng gà mới tắt.





Đến khoảng 22 giờ 5 phút ngày 22-8-2012, nghe chuông báo động, An ra thì phát hiện Phan Quốc Cường (SN 1994, ngụ huyện Bình Chánh) đang nằm trên cây tầm vông có dính dây điện chạy ngang. Lập tức, An khiêng nạn nhân ra rồi hô hấp nhân tạo.

Không thấy Cường tỉnh lại, An liền đến công an xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trên.