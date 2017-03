Bảy giải pháp giảm tai nạn đường sắt

Đó là lắp thêm đèn cảnh báo; mở rộng phạm vi đặt tín hiệu báo có tàu xa hơn 30-40 m so với hiện nay; xem lại chất lượng của còi trên đầu máy. Ngoài ra, Đường sắt Việt Nam chủ động làm việc với các địa phương có đường sắt đi qua về các biện pháp an toàn chạy tàu, thay vì chờ địa phương phối hợp với đường sắt... Được biết năm 2011, toàn hệ thống đường sắt đã xảy ra hơn 530 vụ tai nạn, tăng hơn 13% so với năm 2010. Trong số vụ tai nạn trên có hơn 96% là do ý thức của người đi đường; 72% số vụ xảy ra ở các đường ngang dân sinh (bất hợp pháp…

Ông Lê Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (TP.HCM), vừa yêu cầu các phòng ban và 12 phường tích cực có biện pháp không để kẹt xe trên địa bàn. Liên quan đến tai nạn đường sắt, ông Lộc yêu cầu các phường phải thường xuyên kiểm tra, không để phát sinh thêm các đường ngang băng qua đường sắt trái phép.

L.ĐỨC - H.LONG - M.PHONG