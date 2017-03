Bảy năm mới xử được do… không giám định

Thời gian đầu, cả ba thuê thuyền trưởng điều khiển xà lan, Phúc làm lái phụ. Sau một thời gian, Phúc thi lấy bằng lái thuyền trưởng hạng 2. Dù bằng này chưa được lái xà lan tải trọng trên 500 tấn nhưng vì muốn cắt giảm chi phí nên Phúc, Dũng, Hoàng thống nhất để Phúc lái xà lan.

Tháng 10-2005, Phúc lái xà lan qua cầu An Thạnh (Bến Lức, Long An) để đi chợ Đệm (TP.HCM). Do không nắm rõ thông số chiều cao của cầu cũng như cabin xà lan, Phúc đã gây tai nạn làm nứt dầm cầu (vết rạn nứt hình vòng cung, chiều dài gần 9 m).

Hai tháng sau, cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức đã khởi tố Phúc về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, Dũng và Hoàng về tội giao người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Tháng 1-2007, VKS huyện Bến Lức đã ra cáo trạng truy tố ba bị can trên.

TAND huyện này chuẩn bị mở phiên tòa thì luật sư bào chữa cho ba bị cáo phát hiện các cơ quan tố tụng chưa hề trưng cầu giám định thiệt hại nên đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa chấp nhận.

Sau đó, cơ quan điều tra có công văn đề nghị Sở GTVT tỉnh Long An tổ chức giám định thiệt hại. Tuy nhiên, Sở GTVT chỉ thông báo giá trị sửa chữa cầu là hơn 600 triệu đồng và cũng không đề nghị bồi thường bao nhiêu. Do đó, tháng 4-2007 cơ quan điều tra đã định tạm đình chỉ điều tra đối với Phúc, Dũng, Hoàng do chưa có kết quả giám định mà hết thời hạn điều tra. Ba tháng sau, cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức phục hồi điều tra nhưng lại tiếp tục đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can.

Năm năm sau, Sở Tài chính tỉnh Long An mới thành lập hội đồng giám định, xác định thiệt hại trong vụ tai nạn mà Phúc, Dũng, Hoàng phải bồi thường là hơn 530 triệu đồng (tiền sửa cầu hết gần 640 triệu đồng nhưng chất lượng còn lại của cầu trước khi xảy ra sự cố là hơn 83%).

Căn cứ vào kết luận giám định, các cơ quan tố tụng của tỉnh Long An đã họp liên ngành và thống nhất phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can. Tháng 11-2012, TAND huyện Bến Lức đã xử sơ thẩm tuyên phạt Phúc, Dũng và Hoàng mỗi người ba năm tù treo, buộc ba bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 530 triệu đồng.

Chỉ vì chuyện giám định một thiệt hại khá rõ ràng trên thực tế mà các cơ quan tố tụng địa phương phải để vụ việc kéo dài tới bảy năm. Cho đến nay vụ án này vẫn chưa xong bởi cả ba bị cáo đã kháng cáo…

