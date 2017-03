Bảy năm vật lộn với một vụ nợ

Sau gần một tuần nghị án, ngày 2-8, TAND TP Tân An (Long An) đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ số tiền bị cáo La Thị Kim Chi bị cáo buộc chiếm đoạt của nạn nhân. Đây là phiên xử thứ năm sau hơn bảy năm bị cáo Chi bị khởi tố nhưng cơ quan tố tụng chưa thể kết tội, còn bị cáo liên tục kêu oan. Trước phiên xử này, TAND TP Tân An cũng đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì chứng cứ buộc tội chưa chắc chắn.

La Thị Kim Chi hơn bảy năm kêu oan vẫn chưa có kết quả. Ảnh: T.TÙNG

Từ nợ vay thành nợ hụi

Theo hồ sơ, từ năm 2002, Chi chơi nhiều dây hụi do Trương Thị Mai Hoa tổ chức. Thời gian đầu Chi đóng và hốt hụi đầy đủ nhưng sau không có tiền, Chi vay bà Hoa hơn 340 triệu đồng để trả hụi và lấy vốn buôn bán. Sau đó cho rằng Chi bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã và khởi tố Chi về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Năm 2006, TAND thị xã Tân An (nay là TP Tân An, Long An) phạt Chi tám năm tù. Bị cáo kháng cáo kêu oan. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Kết quả điều tra lại cho rằng ngoài việc chiếm đoạt tiền vay nợ của bà Hoa, Chi còn chiếm đoạt tiền nợ hụi của bà Hoa hơn 270 triệu đồng và một người khác hơn 130 triệu đồng. Với tài sản chiếm đoạt lớn, vụ án được chuyển lên cấp tỉnh.

Bị cáo lại kêu oan cho rằng không chiếm đoạt tiền của ai, đó chỉ là quan hệ dân sự. Nhưng xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã phạt Chi 12 năm tù. Tháng 7-2008, xử phúc thẩm, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vì vi phạm nghiêm trọng tố tụng...

Điều tra lại, cuối năm 2009, cơ quan điều tra đã tuyên bố Chi không chiếm đoạt tiền vay nợ của hai người nêu trên mà chỉ chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng tiền nợ hụi của bà Hoa nên lại chuyển vụ án xuống cấp dưới. Nhưng ra cáo trạng, VKSND TP Tân An xác định lại Chi chỉ chiếm đoạt hơn 360 triệu đồng...

Công tố viên rút đề nghị

Trong suốt hai ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo Chi vẫn kêu oan bị hình sự hóa quan hệ dân sự. Theo bị cáo, các cơ quan tố tụng ban đầu khởi tố mình về hành vi chiếm đoạt tiền vay mượn nợ chứ không hề khởi tố về hành vi chiếm đoạt tiền hụi nhưng sau đó lại truy tố, xét xử bị cáo về hành vi chiếm đoạt tiền chơi hụi. Bị cáo bảo khi không thể kết tội bị cáo chiếm đoạt tiền vay, cơ quan tố tụng chuyển sang chiếm đoạt tiền hụi như trên là trái luật, gây oan sai.

Luật sư của bị cáo nêu ra hàng loạt vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Chẳng hạn cơ quan điều tra không có quyết định khởi tố, không xác minh dẫn đến kết luận Chi bỏ trốn để truy nã là sai. Về nội dung, Chi không có ý thức chiếm đoạt vì đã tự nguyện cấn chiếc xe máy và ngôi nhà (tổng giá trị 126 triệu đồng) để trừ nợ hụi cho bà Hoa. Như vậy số nợ còn lại chỉ là quan hệ dân sự, không thể cho rằng Chi bỏ trốn để khởi tố hình sự.

Cũng theo luật sư, không có chứng cứ chứng minh việc bà Hoa đã bỏ tiền túi để choàng hụi cho Chi sau khi bị cáo ngừng chơi nên Chi cũng không nợ hụi bà Hoa. Từ đó, luật sư yêu cầu tòa tuyên bố Chi không phạm tội như cáo trạng quy kết vì không đủ chứng cứ.

Trong ngày xét xử đầu, công tố viên nhìn nhận tuy quá trình điều tra có sai sót nhưng có đủ căn cứ kết luận Chi đã bỏ trốn để chiếm đoạt tiền nợ hụi của bà Hoa. Từ đó, công tố viên đề nghị tòa phạt Chi 7-8 năm tù. Thế nhưng phiên xử sau đó, công tố viên lại tự xin rút toàn bộ nội dung trên và đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo công tố viên, quá trình điều tra chưa kết luận rõ ngoài việc nợ hụi thì bị cáo Chi có nợ vay của bà Hoa không. Số tiền Chi gán nợ nhà và xe (126 triệu đồng) là trả cho khoản nào, bởi lời khai của bị cáo và người bị hại hoàn toàn mâu thuẫn nhau.

Đồng tình, tòa đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để xác định rõ các nội dung mà công tố viên đề nghị...

Công tố viên thừa nhận sai sót trong việc truy nã Tại tòa, luật sư của bị cáo cho rằng việc truy nã Chi để khởi tố hình sự là hoàn toàn sai. Bởi sau khi ngưng hụi, Chi đã gán nợ ngôi nhà để trả nợ rồi đưa con về sinh sống tại nhà cha mẹ (huyện Củ Chi, TP.HCM) nhưng cơ quan điều tra không xác minh mà đã truy nã. Khi truy nã cũng không tống đạt quyết định truy nã cho gia đình Chi và không niêm yết tại chính quyền địa phương. Đặc biệt, ba biên bản xác minh để truy nã trong hồ sơ có dấu hiệu giả mạo nhằm hợp thức hóa vì có số bút lục hơn 700 trong khi thời điểm phát lệnh truy nã năm 2004, số thứ tự bút lục cao nhất mới chỉ hơn 500. Luật sư dẫn chứng: Khi TAND tỉnh xử sơ thẩm ngày 27-9-2007, hồ sơ vụ án mới chỉ có 540 bút lục thì năm 2004 không thể có hơn 700 bút lục. Tại bản án phúc thẩm tháng 7-2008 (hủy án vì vi phạm nghiêm trọng tố tụng), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM cũng nhận định việc truy nã, bắt tạm giam Chi là sai. Bởi Công an TP Tân An xin lệnh bắt tạm giam Chi nhưng VKSND cùng cấp không phê chuẩn nhưng vẫn truy nã. Tranh luận, công tố viên thừa nhận những vấn đề luật sư nêu ra là đúng và đó là sai sót của cơ quan điều tra.

THANH TÙNG