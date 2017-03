Bảy ngày nghỉ tết: 212 người chết vì tai nạn giao thông

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (UBATGTQG) có công điện gửi các tỉnh, TP cho biết trong bảy ngày nghỉ tết (28-1 – 4-2), toàn quốc xảy ra 458 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 212 người, bị thương 481 người; so với cùng kỳ năm 2013 tăng 131 vụ, giảm 57 người chết, tăng 182 người bị thương. TNGT vẫn ở mức cao, tình trạng tăng giá vé ô tô, chở quá số người quy định tuy có giảm nhưng còn diễn biến phức tạp. Để bảo đảm trật tự ATGT trong các ngày cao điểm từ 5 đến 7-2 (mùng 6 đến mùng 8 tết) và nơi diễn ra lễ hội xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trưởng ban ATGT các địa phương khẩn trương chỉ đạo công an các tỉnh, TP huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng công an khác đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT; nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe, xe khách chở quá số người quy định; đi xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên tại các tuyến, địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông và xử lý khi xảy ra ùn tắc giao thông.

Công điện cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo Sở GTVT siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm tra chặt phương tiện và người lái xe về các điều kiện an toàn trước khi xuất bến. Bên cạnh đó, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé quy định, tước phù hiệu xe hoặc giấy phép kinh doanh nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng.

Ngày 4-2, theo báo cáo của BV Cấp cứu Trưng Vương (TP.HCM), trong năm ngày tết (từ 30-1 đến 3-2, tức 30 tháng Chạp âm lịch đến mùng 4 tết Giáp Ngọ), các bệnh viện tuyến quận/huyện và bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP.HCM đã cấp cứu hơn 11.000 trường hợp tai nạn, trong đó gần 1.200 ca TNGT. Báo cáo còn ghi nhận 125 ca bị chấn thương sọ não do TNGT, trong đó ba trường hợp tử vong.

Một bác sĩ trực cấp cứu BV Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết cấp cứu tai nạn giao thông năm 2014 khá cao, đa phần rơi vào những người say rượu, không đội mũ bảo hiểm. Cũng trong năm ngày tết nói trên, các bệnh viện còn cấp cứu ba trường hợp do pháo nổ.

CL - T.NGỌC