Bẫy người tình, mỗi tòa xác định một tội

Tối 5-5-2009, Diễm kể cho Hùng biết chuyện ông C., chủ nhà trọ của Diễm thích Diễm, “quan hệ” với Diễm nhiều lần nhưng không cho Diễm tiền. Nghe xong, Hùng và Diễm đã bàn bạc kế hoạch tống tiền ông C. Cả hai sắp đặt là Diễm dụ dỗ cho ông C. “quan hệ” với Diễm ở nhà trọ để Hùng bắt quả tang, chụp ảnh, sau đó ép buộc ông C. phải đưa 2 triệu đồng.

Sáng 6-5-2009, Diễm nhờ ông C. đưa Diễm từ Cần Thơ về nhà ở huyện Phụng Hiệp. Trên đường đi, đến huyện Châu Thành A, Diễm rủ ông C. kiếm nhà nghỉ. Tại đây, khi ông C. và Diễm đang trên giường thì Hùng xuất hiện, tông cửa vào đánh ông C. tới tấp và lu loa “Mày lấy vợ tao”. Hoảng hốt, ông C. chỉ kịp lấy được cái quần rồi tháo chạy ra ngoài.

Trong lúc ông C. bị Hùng đánh, Diễm nhanh chóng gom hết tài sản của ông C. bỏ vào giỏ của Diễm. Hùng thì dẫn xe máy của ông C. ra khỏi phòng trọ, kêu Diễm lên xe tẩu thoát rồi giao cho Diễm quản lý toàn bộ tài sản cướp được.

Sau đó, con trai của ông C. đã nhờ em gái Diễm liên lạc với Hùng. Hùng bảo muốn lấy xe thì phải đưa 5 triệu đồng. Con trai của ông C. nạn nhân đồng ý, mang theo tiền đến gặp Hùng. Khi hai bên đang trao đổi việc chuộc xe thì Công an huyện Châu Thành A ập vào bắt quả tang.

VKS huyện Châu Thành A đã truy tố Hùng và Diễm về tội cướp tài sản. Theo VKS, hành vi của các bị cáo đã chuyển hóa từ tội cưỡng đoạt tài sản theo kế hoạch ban đầu sang tội cướp tài sản, trong đó Hùng là người khởi xướng, còn Diễm là người giúp sức tích cực.

Tuy nhiên tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Châu Thành A đã chỉ phạt một mình Hùng về tội cướp tài sản (ba năm tù). Còn với Diễm, tòa nhận định Diễm chỉ phạm tội cưỡng đoạt tài sản với tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội có tổ chức và phạt bị cáo 24 tháng tù treo.

Hùng kháng cáo xin giảm án. Tại phiên phúc thẩm mới đây, đại diện VKSND tỉnh Hậu Giang đã đề nghị tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Theo VKS, diễn biến của vụ án cho thấy Diễm phải bị xét xử về tội cướp tài sản với vai trò đồng phạm cùng với Hùng. Đồng thời, cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội có tổ chức đối với Diễm là chưa chuẩn xác.

Đồng tình, tòa phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

