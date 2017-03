Bé 11 tuổi phát "điên" sau khi bị “cụ ông” hàng xóm hãm hiếp

Bé Th. bị nghiện thuốc lá sau khi xảy ra vụ việc Bé Th. bị nghiện thuốc lá sau khi xảy ra vụ việc

Giả say rượu hiếp dâm cháu bé hàng xóm

Bé N.T.Th. (11 tuổi) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó tại xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Những lúc cha mẹ đi làm, bốn chị em Th. phải tự chăm sóc lẫn nhau. Chỉ có ban đêm, gia đình ấy mới đoàn tụ bên mâm cơm gia đình. Chính vì không có thời gian chăm sóc cho các con chu đáo nên mỗi khi cha mẹ đi vắng, họ không biết có “cụ ông” hàng xóm thường giả vờ qua nhà Th. chơi và nảy sinh ý đồ xấu.

Lợi dụng sự sơ hở của gia đình Th., Nguyễn Văn Chấp (58 tuổi, ngụ cùng xóm) đã nhăm nhe chiếm đoạt cháu bé gọi mình bằng ông. Hôm đó, cha mẹ Th. đi cắt lúa mướn tới chiều muộn mới về. Sau khi lo cơm nước cho các con, anh chị đi ngủ để lấy sức cho buổi làm việc sớm mai. Trong nhà chỉ còn lại bốn chị em bé Th. ngồi đánh bài. Tiếng cười nói, đùa giỡn của các cháu như sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo. Thế nhưng, chẳng ai ngờ được đó là lần cuối cùng cháu Th. có thể vui vẻ nô đùa cùng các em.

Vào một ngày giữa năm 2011, sau khi Chấp đi uống rượu say liền mò sang nhà anh N.V.T. (bố bé Th.) chơi. Lúc này sau một ngày làm việc mệt mỏi, vợ chồng hàng xóm đã ngủ say, hắn sấn tới chơi bài với đám trẻ và vẫn luôn để mắt tới cháu Th.. Rượu say cộng với đã có ý đồ từ trước nên “tâm ma” trong người gã trỗi dậy. Khoảng 30 phút sau, gã viện cớ say quá không đi nổi nhờ cháu Th. dẫn về nhà mình cách đó chừng 200m. Trên đường về nhà, gã “yêu râu xanh” khống chế Th. kéo vào khu vườn rậm rạp gần đó đè xuống cưỡng bức.

Mặc cho đứa trẻ tội nghiệp khóc lóc van xin, tên Chất vẫn thản nhiên thực hiện hành vi bỉ ổi. Về phía cha me nạn nhân sau khi ngủ dậy thấy con gái đêm khuya mà vẫn chưa về nên vô cùng lo lắng. Khi nghe đứa con trai út bảo chị đưa ông Chất say rượu về nhà, bố mẹ Th. liền chạy đi tìm con. Chị L.T.H. (mẹ bé Th.) như ngây dại khi thấy cảnh tên Chất đang hãm hiếp cháu Th.. Kiểm tra người bé Th., chị H. đau đớn phát hiện hai bên ngực con gái bị người hàng xóm đốn mạt cắn đến chảy máu. Ngay sau đó, ông Chất đã bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an.

Nạn nhân bị ám ảnh đến phát điên

Sự việc xảy ra đã lâu, nay nghe tin cháu Th. vì cú sốc này mà trở nên điên dại. Lúc PV đến thăm, trời đã sẩm tối nhưng hai vợ chồng chị H. vẫn còn đang làm đồng, trong nhà chỉ có ba đứa trẻ nhếch nhác nô đùa trên khoảng sân đất chật chội. Theo chị H., lúc gặp nạn, Th. chỉ mới 11 tuổi.

Sau khi gặp cú sốc quá lớn, cháu lâm trọng bệnh và hoàn toàn biến thành con người khác lạ. Gia đình đã chạy vạy mượn được tí tiền đưa Th. đi khám bệnh. Các bác sĩ kết luận Th. bị “tâm thần”. Gia đình có đưa cháu đi chữa trị nhưng rồi không kham nổi tiền thuốc thang đành bỏ dở giữa chừng. Trở về nhà, bệnh tình của cháu Th. càng thêm trầm trọng. Bây giờ, Th. ít nói. Nếu bé có nói thì cũng là những câu lải nhải vô nghĩa.

Chị H. tâm sự, từ ngày xảy ra sự việc Th. thường sợ sệt, co rúm trước mọi người và đặc biệt là đàn ông. Chẳng biết từ khi nào bé nghiện thuốc lá. Những lúc không có thuốc, bé lại lọ mọ tìm mấy mẩu tàn người ta vứt xuống đường. Dùng thuốc chưa đủ “phê”, em chuyển qua hít xăng xe. Gia đình phát hiện cấm đoán, em lại nhằm lúc không có ai rút trộm xăng cứ thế hít lấy hít để.

Đã ba năm trôi qua, trong khi gia đình anh T. chưa hề nhận được đồng tiền bồi thường nào từ phía hung thủ. Sự tổn thương tinh thần ghê gớm in hằn trong tâm trí cháu Th. biết bao tiền bạc có thể bù đắp cho được? Thường ngày, vợ chồng chị H. phải cặm cụi đi làm thuê làm mướn, không có điều kiện ở bên cạnh chăm sóc cho Th. nên bệnh càng ngày càng nặng hơn trước rất nhiều.

Suốt cuộc trò chuyện với PV, dường như nước mắt chưa bao giờ thôi rơi trên khuôn mặt của đôi vợ chồng khắc khổ. Chị H. nói trong nấc nghẹn: “Gia đình tôi nghèo quá, không biết có thể cho cháu nằm điều trị được bao lâu. Bây giờ, chúng tôi chỉ biết vay mượn, làm lụng có chừng nào tiền thi lo cho con chừng ấy. Các em của nó giờ cũng biết thương chị nên không đòi hỏi gì cả, bữa rau bữa cháo cũng vui vẻ mà ăn. Tôi thương con nhưng trời bắt tội cái kiếp mình nghèo biết làm sao được…”.

Tiếp tục đưa con đi chữa bệnh Chị H. tâm sự với PV: “Sau khi gây án, tên Nguyễn Văn Chất bị bắt giữ. Gã bị tòa kết án 7 năm tù giam và bồi thường cho gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. Cuối tháng 2/2014, gia đình tiếp tục đưa bé Th. đến khoa Tâm thần bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long điều trị. Lần này, gia đình mong bé khỏi bệnh và hòa nhập với cuộc sống bình thường. Hiện tại bệnh tình của bé đã thuyên giảm nhưng chưa dứt hẳn”.