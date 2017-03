Bé gái 12 tuổi bị bạn quen qua mạng hiếp dâm

Theo hồ sơ ban đầu, em VTH (12 tuổi, ngụ quận 9) quen với Tưởng qua Facebook. Chiều 2-6, sau khi nhận được những lời rủ rê qua điện thoại của Tưởng, em H. đã bỏ nhà đi. Trong lúc công an vào cuộc điều tra, ngày 9-6, em H. tự động trở về nhà và được gia đình đưa đến công an để làm rõ. Từ lời khai của em H., công an đã bắt giữ Tưởng. Nghi can này khai nhận cả hai đã thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Cơ quan công an xác định vào thời điểm Tưởng quan hệ với em H., em chưa đủ 13 tuổi nên hành vi của Tưởng đã cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.

HOÀNG VŨ