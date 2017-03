Bé gái 12 tuổi bị hai bạn nhậu hiếp dâm

Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 4- 5- 2013, M., C. và Nguyễn Thị M. D. (13 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) uống rượu tại quán Tư Ốc 2 (phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh) cùng với một số người bạn. Sau đó M., C. và D. thuê một phòng nhà nghỉ phường Xuân Thanh để ngủ qua đêm.

Tại đây, thấy bạn gái say rượu chạm vào người không phản ứng, M. quan hệ tình dục với D. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, M. kêu C. qua nằm cạnh D. để M. đi vào nhà vệ sinh. Thấy M. làm chuyện bậy mà D. không phản ứng nên C. cũng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái.

Cùng ngày, ba mẹ D. đi tìm và bắt gặp con gái mình ở trong khách sạn với hai bạn trai nên đã trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Minh và Cắm khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

VĂN NGỌC