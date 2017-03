Bể kế hoạch vì... trái dưa leo (!)

Tòa không thụ lý là có cơ sở Nguyên tắc chung của việc bồi thường thiệt hại là phải có thiệt hại thực tế (vật chất hay tinh thần), phải có hành vi trái pháp luật, phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật, phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại. Trong trường hợp cụ thể này, chưa có căn cứ để xác định cán bộ y tế có hành vi trái pháp luật. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi chỉ dẫn cách tránh thai và việc áp dụng chỉ dẫn là rất mơ hồ và khó xác định. Vì thực tế có rất đông người trong bản được hướng dẫn cùng một cách nhưng chỉ có một mình ông ta “vỡ kế hoạch”. Việc hướng dẫn các biện pháp phòng tránh thai, vì thuần phong mỹ tục nên đòi hỏi phải sáng tạo để tuyên truyền. Do vậy, rất khó nói hành vi “bỏ quả dưa chuột vào bao cao su” của cán bộ y tế, được người đàn ông “sao y bản chính” dẫn đến bể kế hoạch là lỗi (cố ý hay vô ý) của cán bộ y tế. Thiệt hại thực tế của người đàn ông này là do ông thực hành sai hướng dẫn. Luật sư TRẦN QUỐC KHÁNH, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương Tòa phải thụ lý Theo tôi, tòa phải thụ lý đơn kiện của đương sự. Vì thực tế đã có thiệt hại về mặt vật chất, người đàn ông vì sinh thêm con nên bị phạt 15 cân thóc. Cán bộ y tế đã hướng dẫn việc sử dụng biện pháp tránh thai bằng bao cao su một cách “quá hình ảnh nhưng lại không thực tế”. Hậu quả là dù đã thực hiện đúng như hướng dẫn nhưng thằng cu vẫn ra đời! Khi giải quyết vụ kiện, nếu có căn cứ để xác định cán bộ y tế có lỗi trong khi thi hành công vụ thì sẽ áp dụng Điều 619 BLDS quy định về bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức gây ra (cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức phải bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức của mình gây ra trong khi thi hành công vụ, sau đó có quyền yêu cầu đương sự có lỗi phải hoàn trả cho cơ quan) để buộc cơ quan quản lý người cán bộ y tế này phải bồi thường cho người đàn ông theo yêu cầu. Luật sư bùi VIẾT NÔNG, Đoàn Luật sư TP.HCM