Bế mạc IPU 132: Thông qua tuyên bố chung Hà Nội

Đây là văn kiện thể hiện nguyện vọng và cam kết của IPU và các nghị viện thành viên trong việc xây dựng và thúc đẩy thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích của người dân, của từng quốc gia cũng như thúc đẩy sự hợp tác toàn cầu (SDGs) mà Liên Hiệp Quốc đang xây dựng cho đến năm 2030. Tuyên bố Hà Nội sẽ được gửi tới Hội nghị thượng đỉnh của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9-2015 tới đây.

Phát biểu tại phiên bế mạc IPU 132, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng thời là chủ tịch IPU 132 cho rằng kết quả của Đại hội đồng IPU 132 đã nói lên tiếng nói chung của nghị viện các nước. “Kết quả này góp phần vào việc bảo vệ hòa bình, tăng cường hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia, giữa các nghị viện và thúc đẩy bước phát triển mới của cộng đồng quốc tế giai đoạn sau năm 2015” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ IPU 132, các ủy ban thường trực của IPU đã thông qua các nghị quyết gồm: Chiến tranh mạng - mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế; Định hình cơ chế mới về quản trị nguồn nước: Thúc đẩy hành động của nghị viện về vấn đề nước; Luật pháp quốc tế trong vấn đề chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và quyền con người… Về chủ đề khẩn cấp, Đại hội đồng đã chọn, thảo luận và thông qua dự thảo nghị quyết về “Hợp tác nghị viện chống lại Nhà nước Hồi giáo IS và nhóm khủng bố Boko Haram chống lại dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em”…

