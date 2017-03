Bể ống nước nhiều nơi

Ống nước gần nhà 115 Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM bị bể lâu ngày khiến nước sạch chảy tràn trên mặt đường (ảnh chụp ngày 10-2) - Ảnh: Quang Khải



Một đoạn ống bị bể nhiều vị trí2

200 điểm xì bể trong một tháng



Theo số liệu tổng hợp từ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, chỉ tính riêng trong tháng 12-2010 đã có hơn 2.200 điểm xì bể đường ống được sửa chữa trên toàn địa bàn TP (trung bình có 73 điểm xì bể đường ống/ngày).

Chậm khắc phục, thất thoát tăng

Theo QUANG KHẢI (TTO)



Một công ty cổ phần cấp nước cho biết có ngày phải tiếp nhận 50-60 cuộc gọi của khách hàng báo đường ống cấp nước bị xì bể.“Cạnh số nhà 115 Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp có đường ống cấp nước bị bể ba ngày nay không được sửa chữa”, một bạn đọc phản ảnh ngày 10-2. Có mặt tại hiện trường, chúng tôi thấy ngay đầu hẻm 115 nước đọng thành vũng. Mặt hẻm bị lõm xuống do bị nước sạch từ bên dưới trào lên cuốn theo đất cát. Anh Hồng, một người dân gần đó, cho biết khi phát hiện ống nước bị bể, vợ anh đã gọi cho Công ty cấp nước Trung An nhưng ba ngày qua sự cố vẫn chưa được sửa chữa. Để nước bớt đọng vũng, anh Hồng phải đục lớp nhựa trên mặt đường khai thông cho nước sạch chảy vào một hố ga gần đó. “Nước sạch chảy lãng phí quá” - một người dân nói.Cách đó không xa, trước nhà số 97 Lê Hoàng Phái, nước sạch từ mặt đường nhựa trồi lên chảy lênh láng trên đường, những chỗ nước đọng lại đã mọc rêu xanh. Người dân ở đây nói rằng sự cố này đã xảy ra từ trước Tết Nguyên đán nhưng mãi đến ngày 10-2 vẫn chưa được đơn vị cấp nước khắc phục. Trước đó, tại số nhà 143 cách đó không xa cũng bị bể ống nước. Chỉ một đoạn dài chưa tới 500m đã có đến ba vị trí đường ống bị bể.Cũng tại Q.Gò Vấp, trên đường Nguyễn Oanh (đoạn từ Phan Văn Trị đến ngã năm Gò Vấp), chúng tôi phát hiện nước sạch trước thềm nhà số 22 và 76 đang chảy ra đường.Thời gian gần đây, đường dây nóng báo Tuổi Trẻ liên tục nhận được tin của người dân về tình trạng xì bể ống nước, mỗi ngày 5-6 trường hợp. Một cán bộ Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thừa nhận sau thời điểm tiếp nhận nguồn nước từ Nhà máy BOO Thủ Đức, áp lực nước tại các phường 11, 12, 13 quận Bình Thạnh tăng lên đáng kể, do đó tình trạng xì bể đường ống cũng tăng lên.Trên địa bàn quản lý của Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè (Q.4, 7 và huyện Nhà Bè) nếu trước đây chỉ có 1-2 điểm bể thì giờ đã tăng lên 5-6 điểm/ngày. Riêng trong thời gian từ 31-1 đến 8-2 đơn vị này đã tiếp nhận 43 điểm xì bể đường ống, trong đó có ba điểm bể đường ống cái.Nhiều bạn đọc bức xúc vì cho rằng đã báo sự việc cho các đơn vị cấp nước nhưng chậm được khắc phục khiến nước sạch thất thoát một cách lãng phí.Ông Nguyễn Hoan (chủ hộ 246 Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh) cho biết khi phát hiện ống nước trước nhà mình bị bể đã báo ngay cho Công ty cổ phần cấp nước Gia Định nhưng nhân viên cấp nước để mặc nước sạch chảy liên tục mấy ngày liền. Ông Nguyễn Thành Phúc, giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Gia Định, cho biết trường hợp trên không được khắc phục ngay là do đường ống bị bể ngầm dưới mặt đường. Nhân viên xuống đào đường nhưng không xác định được vị trí điểm bể nên phải lấp lại chờ tổ công tác dò ban đêm để xác định chính xác vị trí.Với tình trạng xì bể đường ống nhiều như hiện nay nhưng việc khắc phục chậm và chỉ thụ động trông chờ vào tin báo người dân thì việc giảm tỉ lệ thất thoát nước khó đạt kế hoạch (giảm từ 40% xuống 32% vào năm 2015) và chính người dân phải chi trả tiền cho 28% tổng lượng nước thất thoát trên.