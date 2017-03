Bến Tre: 1 m3 nước ngọt giá… 60.000 đồng!

(PL)- Ngày 4-3, một người dân ngụ ấp Phước Hòa, xã Thạnh Phước (huyện Bình Đại, Bến Tre) cho biết giá nước ngọt phục vụ sinh hoạt trong khu vực đã lên đến 60.000 đồng/m3. Nếu mua nguyên xe bồn loại dung tích 3 m3 thì giá 120.000-160.000 đồng/xe, tương đương với giá nước mùa khô năm 2012. Do nước mặn đang xâm nhập sâu vào đất liền nên có khả năng giá nước ngọt sẽ lên mức 100.000 đồng/m3. Hiện ở hai huyện Bình Đại, Ba Tri đang có hàng chục ngàn gia đình thiếu nước ngọt gay gắt.

Tại Tiền Giang, Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông báo trên sông Tiền nước mặn 0,5 g/lít đã lên đến khu vực Đồng Tâm, cách cửa sông khoảng 60 km. Ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Tiền Giang, cho biết hiện huyện Gò Công Đông đã mở 57 điểm cung cấp nước ngọt sinh hoạt miễn phí cho người dân; huyện cù lao Tân Phú Đông mở 17 điểm cung cấp nước ngọt miễn phí. Theo ông Pháp, hiện tình hình nước sinh hoạt ở các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo đã giảm căng thẳng so với mùa khô các năm trước do các trạm cấp nước đã tiếp nhận được 60.000 m3 nước sạch/ngày/đêm từ Nhà máy nước BOO Đồng Tâm. Tuy nhiên, ở những vùng ven biển như Tân Thành, Tân Điền, Kiểng Phước, Tân Tây, Tân Phước, thị trấn Vàm Láng khả năng sẽ xảy ra thiếu nước cục bộ do một số trạm cung cấp nước không kết nối được với hệ thống nước BOO Đồng Tâm.

HÙNG ANH