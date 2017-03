Bến Tre: Cảnh cáo đại úy công an ‘thả dê’

Hình minh họa

Như đã thông tin, trưa 15-10, hai chị em Nguyễn Thị Thy và Nguyễn Hồng Quyên dự tiệc tại nhà một người quen gần trụ sở UBND xã Giao Thạnh thì Đại úy T. vào ngồi chung. Giữa bữa tiệc, bất ngờ ông T. (trong trạng thái say rượu) chồm qua hôn chị Quyên và khi bị chị Thy phản ứng, ông lại chồm qua hôn luôn chị này. Hai chị qua trụ sở công an xã để trình báo thì gặp phó công an xã cũng đang say, ra lệnh cho hai công an viên còng tay. Hiện xã Giao Thạnh đang kiểm điểm, xử lý vị phó công an xã ra lệnh còng bậy này.

VĂN T.