Bến Tre: Tết Đoan ngọ thiếu vắng đặc sản ốc gạo

Ông Trần Văn Tặng, Chủ nhiệm HTX Ốc gạo Vĩnh Tiến, cho biết vài năm gần đây, ốc gạo ở cồn Phú Đa cạn kiệt dần. Các năm trước HTX thu hoạch trên dưới 25 tấn/năm nhưng trong năm 2011 chỉ thu hoạch được khoảng 600 kg. Đặc biệt năm nay ốc chết hàng loạt, số còn lại rất ốm nên HTX không thu hoạch để đảm bảo uy tín.

Được biết nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do một loài vẹm ký sinh trên thân ốc. Ngoài ra có thể do dòng chảy của nhánh sông dọc theo cồn Phú Đa bị biến đổi bất thường do nạn khai thác cát sông tràn lan.

TÂM PHÚC