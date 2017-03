Bến xe An Sương sẽ được mở rộng gấp 3 lần

Theo đó, bến xe An Sương (tọa lạc ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) sẽ được mở rộng gấp 3 lần so với hiện nay và trở thành bến xe đa chức năng, gồm trung tâm thương mại, dịch vụ, bãi hậu cần, bãi đậu xe cao tầng... Trong tương lai, bến xe này cũng là bến cuối của tuyến tàu điện ngầm số 2 và tuyến xe buýt nhanh số 3 (bến xe An Sương - bến xe miền Tây).