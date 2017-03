Bến xe, phà, cầu, đường... cùng kẹt cứng

Ngay trong sáng sớm hôm qua (30-4), khách ùn ùn đổ về các bến xe, bến phà gây ra cảnh kẹt cứng từ trong tới ngoài bến. Cùng lúc, trên các cửa ngõ ra vào TP đã xảy ra cảnh ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng kéo dài trong nhiều giờ.

Bến xe quá tải

Ngay từ sáng sớm, tại Bến xe Miền Đông, lượng khách đổ về đã đông nghẹt trong nhà ga. Khách tập trung ở các tuyến từ TP.HCM đi Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt, Quy Nhơn, Dăk Lăk… Trước cửa và tại hai bãi giữ xe máy của bến, khách không thể gửi xe được nên buộc phải tràn ra ngoài đường Đinh Bộ Lĩnh. Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc bến xe, nếu như ngày 29-4 khách đi rải đều từ sáng đến sau 22 giờ thì trong sáng hôm qua khách lại dồn về bến đi từ 6 giờ đến 11 giờ nên gây ra cảnh quá tải.

Tại Bến xe Miền Tây, khách dồn về kẹt cứng cả phần sân trước khu vực doanh nghiệp tự bán vé và bên trong khu vực nhà ga chính. Do khách quá đông, lực lượng bảo vệ và điều độ của bến xe này hoàn toàn mất khả năng kiểm soát lượng người và xe ra vào bến. Khách đứng dày đặc mặt trước bến nên không còn lối đi cho xe buýt và xe từ các tỉnh lên, khiến lượng xe buýt vào giải tỏa khách và xe tỉnh lên quay vòng rất chậm. Tình trạng này làm cho bến càng thêm kẹt cứng. Theo thống kê sơ bộ, lượng khách đi từ Bến xe Miền Tây trong sáng qua tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2010, trong khi trước đó bến dự báo chỉ tăng 3%-5%. Đến sau 11 giờ, vẫn còn đông nghẹt khách trong khu vực bán vé đi Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp…

Hành khách nêm chật cứng trước khu vực doanh nghiệp tự bán vé của Bến xe Miền Tây... Ảnh: Lưu Đức

Bến phà kẹt cứng

Từ 5 giờ sáng qua, trên đoạn đường dài khoảng 1,3 km của liên tỉnh lộ 25B và đường Nguyễn Thị Định, quận 2 đã diễn ra cảnh kẹt xe kéo dài đến trước cửa bến phà Cát Lái. Mặc dù hôm qua là ngày nghỉ lễ nhưng cảng Cát Lái vẫn mở cửa đón các loại xe container vào cảng. Cùng lúc, lượng xe du lịch và xe máy các loại tăng đột biến đã làm cho làn đường đi xuống bến phà kẹt cứng. Đến sau 7 giờ, trên hướng lưu thông từ xa lộ Hà Nội rẽ vào đại lộ Đông Tây, sang liên tỉnh lộ 25B dài hơn 9 km hàng ngàn xe đầu kéo container, xe bồn chở dầu và xe du lịch nằm kẹt cứng nhiều giờ liền trong nắng nóng.

Theo ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái-Thủ Thiêm, trong sáng qua đã phải huy động thêm hai phà từ bến Thủ Thiêm tăng cường cho bến phà Cát Lái, nâng tổng số phương tiện lên 10 chiếc… nhưng vẫn không thể giải tỏa nhanh lượng người và xe đổ về. Đến 12 giờ, thống kê nhanh cho thấy đã có hơn 32.300 lượt người và xe qua phà Cát Lái, bằng số lượng rải đều trong một ngày bình thường. Đáng lưu ý, trong sáng qua, sau khi có thông tin kẹt xe ở ngã tư Vũng Tàu-cầu Đồng Nai-Suối Tiên, đã có một lượng lớn xe du lịch chuyển hướng đổ về đi qua phà Cát Lái. Điều này làm cho lượng xe ôtô tăng lên gần 60% so với cùng kỳ năm 2010.

Đến 11 giờ, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và CSGT-Trật tự-Phản ứng nhanh quận 2 buộc phải áp dụng biện pháp cho xe du lịch đi lấn sang và ngược chiều trên làn đường từ dưới bến phà lên để mở lối thoát cho các loại xe container rẽ vào cảng Cát Lái thì lượng xe container dồn ứ trên liên tỉnh lộ 25B mới giảm dần.

Kẹt xe trên tuyến tránh TP Tân An (Long An), xe gắn máy vô tư lấn trái. Ảnh: T.PHÚC

Cầu, đường cũng kẹt

Chiều 30-4, lượng xe từ TP.HCM đổ dồn về các cửa ngõ khiến các tuyến đường đổ về QL 1A bị kẹt cứng gần 5 giờ. Các phương tiện giao thông phải nhích từng chút một. Đoạn từ Suối Tiên đến chân cầu Đồng Nai (dài hơn 7 km), lượng xe cộ quá đông khiến lưu thông bị tắc nghẽn. Ông Vy Quốc Thanh (CSGT tỉnh Đồng Nai), cho biết do lượng xe từ TP đổ về các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận… tăng đột biến nên từ lúc 6 giờ sáng đã xảy ra cảnh kẹt xe ngay giữa cầu Đồng Nai. Dọc theo QL 1A, nhiều hành khách đứng chờ bắt xe về quê gây nên tình trạng hỗn loạn.

Từ 7 giờ 30 sáng 30-4, dòng xe rồng rắn nối đuôi nhau đổ về miền Tây đã gây nên tình trạnh kẹt xe cục bộ tại một số nút giao thông trên QL 1A như Gò Đen, cầu Bến Lức, tuyến tránh TP Tân An-QL 62, ngã tư Đồng Tâm, ngã tư Cai Lậy… Do lượng xe tăng gấp năm lần so với ngày thường, chủ yếu là xe hai bánh nên đoạn qua cầu kinh Xáng, cầu Rượu (Châu Thành, Tiền Giang) các phương tiện phải nối đuôi nhau nhích dần. Đến 12 giờ, tình hình kẹt xe mới được khắc phục.

Cùng thời điểm, trên QL 1A (tuyến tránh TP Tân An, giao với QL 62) cũng bị kẹt xe cục bộ hơn 1 km. Tại Trạm thu phí cầu Rạch Miễu (QL 60) cũng xảy ra cảnh ùn ứ, chủ yếu là xe ôtô chờ mua vé qua cầu Rạch Miễu. Theo ghi nhận của phóng viên, từ huyện Bến Lức đến ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) có đến bốn vụ tai nạn giao thông do người chạy xe máy bị té vì cán phải những chai nước khoáng, trà xanh… do khách đi đường vứt xuống.

65 tỉ đồng à số tiền cần để đầu tư thêm hệ thống cầu dẫn, phao nổi ở hai đầu bến phà Cát Lái (phía quận 2 và phía Nhơn Trạch) để có hai đường lên xuống độc lập giúp giải quyết ùn tắc lượng xe và người tăng đột biến trong ngày thường và tăng bình quân 25%/năm. Nguồn: Công ty TNHH MTV cầu phà TP

NHÓM PV