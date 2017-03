Bến xe Quy Nhơn (Bình Định): Tái diễn nạn “cò” trấn lột nhà xe

Ngày 12-11, ông Phan Chánh, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Bình Định, cho biết: Đang tái diễn tình trạng “cò” làm tiền các xe khách dừng đỗ đón khách xung quanh Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn (Bình Định). “Trong các xe bị “cò” làm tiền, nhiều nhất là các xe “dù”, xe giả chạy hợp đồng. Ngoài ra, họ còn làm tiền các xe từ trong bến ra rồi dừng đỗ đón thêm khách” - ông Chánh cho hay.

Theo phản ánh của các nhà xe, những xe bị “cò” trấn lột phần lớn chạy tuyến từ Quy Nhơn đi các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Phú Yên và ngược lại; từ Quy Nhơn đi các huyện phía bắc tỉnh Bình Định... Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các “cò” hoạt động dưới nhiều hình thức tinh vi hơn, có tổ chức hơn. Hai khu vực “cò” hoạt động mạnh nhất là phía bắc (trên đường Tây Sơn) và phía tây nam (trên quốc lộ 1D) bến xe. Các “cò” đặt ra “luật” là khi dừng đón khách, mỗi chuyến chủ xe phải chi từ 40.000 đồng trở lên. Các nhà xe đưa tiền cho “cò” thông qua những người bán nước, hàng rong ven đường. Những xe nào không chung chi sẽ bị ngăn không được đón khách hay bị đe dọa, đập phá xe…

“Cò” mới nổi ở Bến xe Quy Nhơn thường giao những người chạy xe ôm tiếp cận “làm luật” với các nhà xe. Ảnh: TL

Ông PNM, chủ chiếc xe khách 24 chỗ ngồi 79D-26… chạy tuyến Nha Trang - Quy Nhơn, kể: “Tôi có nhiều khách quen hẹn đón trước cổng Metro ở phía tây Bến xe Quy Nhơn trên quốc lộ 1D. Nhưng mỗi lần dừng xe đón khách, tôi đều phải đưa 50.000 đồng cho các “cò”. Có lần con trai tôi không chịu đưa tiền liền bị hai thanh niên lao đến đòi đánh rồi lấy đá ném theo xe. Vì muốn yên ổn làm ăn nên tôi đành chung chi mà không dám báo công an”.

Bà LTV (Nha Trang), chủ của bốn xe xuất bến hằng ngày từ Bến xe Quy Nhơn, nói thêm: “Dù đón được khách hay không tôi cũng phải đưa tiền cho họ. Đã vậy, mỗi xe cũng chỉ được dừng đỗ trong 30 phút ở vị trí do họ chỉ định. Tôi không đưa tiền là họ quậy ngay, ra vào bến cũng khó”. Thực tế đã có không ít xe khách bị các nhóm “cò” đập phá làm vỡ kính, hư hỏng cửa xe, đuổi đánh tài xế, phụ xe...

Theo tiết lộ của giới tài xế, gần đây nổi lên chiếm “lãnh địa” để làm tiền xe khách tại các khu vực xung quanh Bến xe Quy Nhơn có Tài “đô”, Vân “đen”, Minh “cao”… Những người này vốn là đàn em của Sơn “Quảng Ngãi” (tên thật là Võ Thanh Sơn, ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), Sơn “khờ” (tức Trần Anh Sơn, ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) đã bị Công an tỉnh Bình Định bắt hồi đầu năm 2011. Hai đối tượng này đang chờ ngày ra tòa vì tội cưỡng đoạt tài sản. Các “cò” mới nổi cũng phân chia khu vực để trấn lột nhưng hoạt động khôn khéo hơn trước. “Bình thường họ ít ra mặt mà giao cho cánh xe ôm giả vờ đón khách để tiếp xúc “làm luật” với các nhà xe. Khi nhà xe nào phản đối, các “cò” mới lộ diện đánh người dằn mặt” - anh TTV, một phụ xe chạy tuyến Quy Nhơn - Tuy Hòa, cho hay.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Công an TP Quy Nhơn, nói: “Chúng tôi thường xuyên cử lực lượng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi phi pháp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại các khu vực phức tạp như Bến xe Quy Nhơn. Chúng tôi cũng đề nghị các nhà xe khi bị quấy nhiễu, cưỡng đoạt cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý”.

Nhà xe nên báo ngay với công an Công ty chỉ kiểm soát được tình hình bên trong bến xe chứ bên ngoài thì phức tạp lắm. Chúng tôi đã đề nghị các nhà xe xuất từ bến hạn chế dừng đỗ bên ngoài; khi bị trấn lột, quấy nhiễu nên cung cấp thông tin để cơ quan công an ngăn chặn. Ông PHAN CHÁNH, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Bình Định

TẤN LỘC