Bến xe vắng khách, hủy chuyến

Khách đến sân bay trễ vì kẹt xe Đại diện của hãng hàng không nội địa cho biết trong sáng 5-2, khá nhiều hành khách đã đến sân bay Tân Sơn Nhất trễ do bị kẹt xe tại công trình xây cầu vượt Lăng Cha Cả. Theo các hãng hàng không Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VietJet Air và Air Mekong, do phần lớn hành khách chọn các chuyến bay về quê ăn tết vào ban ngày nên tất cả chuyến bay khởi hành từ TP.HCM trong sáng 5-2 có nhiều khách đến sân bay trễ hơn quy định. Nhiều hãng hàng không đã chủ động lùi giờ khóa sổ làm thủ tục trễ hơn để chờ khách. Đại diện các hãng hàng không cho biết do số chuyến bay được tăng cường và cận tết nên đã diễn ra tình trạng quá tải tại sân bay trong sáng 5-2. L.NAM