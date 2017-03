Bênh cha mẹ, đâm chết cậu ruột

Tòa còn buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân hơn 30 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi ba con của nạn nhân mỗi tháng 3 triệu đồng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Theo tòa, nạn nhân cũng có một phần lỗi là đã gây sự, đập phá đồ đạc, đánh cha mẹ của bị cáo nên tòa cân nhắc chỉ tuyên án như trên.

Do có mâu thuẫn từ trước, trưa 25-2-2012, cậu ruột của Hoàng tới quán cà phê của mẹ Hoàng gây sự rồi đập phá bàn ghế. Sự việc đã được công an tới can thiệp, giải quyết. Chiều cùng ngày, Hoàng về nhà thấy cha đứng khóc ngoài ngõ và kể rằng bị người cậu đánh, sau đó bà ngoại của Hoàng cũng kể rằng người cậu đập đồ và đánh cha mẹ bị cáo.

Tức giận, Hoàng đã nhờ mẹ gọi điện thoại cho người cậu tới giải quyết, đồng thời thủ sẵn một con dao với ý định hù dọa. Tuy nhiên, khi người cậu tới, Hoàng đã nổi cơn giận dùng ống sắt trong quán của mẹ đập vào xe máy của người cậu rồi dùng dao đâm liên tiếp ba nhát khiến nạn nhân tử vong.

DƯƠNG HẰNG