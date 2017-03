Bênh mẹ, quý tử mang dao đi giết người hàng loạt

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm ngày 3-11 đã bác kháng cáo của bị cáo, chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại, tăng án từ 18 năm lên 19 năm đối với Nguyễn Tiến Phong (SN 1988, ngụ Đồng Nai) về hai tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.









Theo án sơ thẩm, do có mâu thuẫn trong việc góp vốn làm ăn nên hai gia đình bà Nguyễn Thị Thìn và Nguyễn Thị Loan Anh (mẹ Phong) kiện nhau ra tòa nhưng chưa được giải quyết.Chiều ngày 16-3-2010, bà Thìn sử dụng loa tay đi vòng quanh chợ Phú An (huyện Tân Phú, Đồng Nai) kêu gọi các tiểu thương không đóng tiền hoa hồng cho bà Loan Anh.Cho rằng hành vi của bà Thìn ngang ngược, sau khi uống rượu Phong cùng một số thanh niên khác xách dao ra chợ “hỏi tội” bà Thìn.Đến cổng chợ, Phong nhìn thấy ông Đỗ Văn Vĩnh (người làm công cho bà Thìn) nên dùng dao đâm ngực và vai ông Vĩnh. Thấy nạn nhân gục ngã, Phong tiếp tục dùng dao rạch hai đường vào bắp chân ông Vĩnh.Tiếp đến, Phong dùng dao đâm vào bụng anh Trần Đình Công. Trước hành động côn đồ của Phong, một tiểu thương khác can ngăn cũng bị Phong đâm vào bụng gây thương tật 15% vĩnh viễn.Sau khi đâm chết ông Vĩnh và làm bị thương nhiều người, Phong và nhóm côn đồ rủ nhau đi uống cà phê bình thường.Được biết, Phong là con trai độc nhất của bà Loan Anh, trước khi vụ án xảy ra Phong sống và làm việc ở TPHCM.Nhiều người cho rằng trong vụ án này tòa án đã bỏ lọt người, lọt tội vì ngoài Phong còn có một số thanh niên khác liên quan đến vụ án.Theo Ph. Dũng (NLĐO)