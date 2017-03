Bí ẩn tiền làm đường

Ví như đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương có chi phí 9,9 triệu USD/km cho bốn làn xe cơ giới. Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được xây dựng dự kiến chi phí lên tới 18,3 triệu USD/km.

Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có chi phí xây dựng dự kiến tới 28,2 triệu USD/km. Trong khi đó, tại Trung Quốc chỉ khoảng 6 triệu USD/km, tại Mỹ chỉ khoảng 8 triệu USD/km. Ngay cả ở nước Đức, 1km đường cao tốc cũng chỉ tiêu tốn 6,7 triệu euro, tương đương 160 tỉ đồng.

Nếu như đường cao tốc ở VN to, đẹp, bền bỉ... hơn so với đường cao tốc của các nước thì tiền đầu tư cao hơn cũng là lẽ đương nhiên. Đằng này, đem chất lượng các tuyến đường cao tốc ở VN so với các nước nói trên thì đường sá của VN không hề trội hơn, nếu không muốn nói là tệ hại, khổ ải khi phải duy tu bảo dưỡng hằng năm với khoản kinh phí bỏ ra toàn... tiền tỉ.

Nhìn vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tuyến giao thông được coi là đường cao tốc đúng chuẩn đầu tiên của VN với tổng chi phí đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, cũng đủ biết, khi mà con đường này mang rất nhiều tai tiếng về chất lượng (đường sụt lún, hư hỏng, xuống cấp thường xuyên, tai nạn liên tục). Ngay cả tuyến quốc lộ 1A, người và phương tiện lưu thông trên đường lâu nay cũng than phiền vì nhiều nỗi: chi chít những ổ gà, ổ voi, cầu cống xập xệ, thường xuyên gây tai nạn...

Vài trăm tỉ đồng để làm mới 1km đường giao thông rồi liền sau đó điều mà nhân dân được “hưởng thụ” là phải đi lại trên con đường thiếu an toàn (chưa kể Nhà nước phải bỏ tiền sửa chữa) thì thật không chấp nhận được - uổng phí tiền bạc, ngân sách quốc gia.

Điều mà dư luận hiện nay quan tâm và rất muốn biết đó là với số tiền được duyệt để chi xây dựng từng kilômet đường cao tốc (kể cả các tuyến đường giao thông khác), chủ đầu tư và nhà thầu thi công có nghiêm chỉnh làm đúng, làm đủ hay không? Nếu làm đúng, làm đủ thì tại sao đường lại nhanh hư hỏng, yếu kém do đâu? Người dân cũng muốn biết khi duyệt dự án, các ngành chức năng có xem xét, tự hạch toán ra chi phí đầu tư trước khi phê duyệt để kiểm định lại chi phí hay là “ngả theo chiều gió”, dẫn đến tiền làm đường lúc nào cũng cao ngất?

Hơn lúc nào hết, rất cần một hành động thẩm tra, kiểm toán để xác định cụ thể chi phí làm 1km đường cao tốc, hay 1km đường tỉnh lộ, huyện lộ, liên thôn, liên xã... là bao nhiêu để đảm bảo nguồn tiền đóng thuế của dân bỏ ra xây dựng là đúng, là đủ, là không bị “hớ” và cũng không thừa để rồi tiền chảy lung tung mà chất lượng công trình thì cứ nay chắp mai vá.

Theo Võ Minh (Tuổi Trẻ)