Bị can bị biến thành nhân chứng

Chưa ổn! Luật sư Nguyễn Toàn Thiện, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, người được chỉ định bào chữa cho Thạo khẳng định đại diện VKSND tỉnh Bình Thuận nói trước thời điểm quyết định khởi tố bị can được phê chuẩn, Thạo là nhân chứng là sai. Cụ thể, nội dung biên bản lấy lời khai của Thạo vào ngày 15-12 (hai ngày trước khi quyết định khởi tố bị can được phê chuẩn) thể hiện Thạo là bị can chứ không phải là nhân chứng. Trong bốn biên bản nhận dạng được lập vào ngày 16-12, cơ quan điều tra cũng ghi Thạo là bị can. Cùng ngày, cơ quan điều tra còn lập một biên bản hỏi cung bị can (theo mẫu) đối với Thạo. Trong khi đó, theo Bộ luật Tố tụng hình sự, việc lấy lời khai nhân chứng được tiến hành với một cách thức khác và cũng phải được lập theo mẫu quy định thống nhất. “Thời điểm trước khi VKS phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tôi chẳng thấy bất kỳ biên bản lấy lời khai nhân chứng nào đối với Thạo. Ai đời lấy lời khai nhân chứng mà lại dùng mẫu hỏi cung bị can bao giờ!” - luật sư Thiện nói. Đặc biệt hơn, có nhân chứng nào mà lại bị tạm giữ rồi tạm giam để lấy lời khai? Chưa kể, về mặt lý luận, vai trò tố tụng của nhân chứng là người chứng kiến sự việc và khai lại với cơ quan điều tra. Ở đây, Thạo bị bắt khai về hành vi của mình thì làm sao có thể là nhân chứng cho chính mình được! Trên thực tế, việc bị cáo ra tòa phản cung, phủ nhận lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra và kêu oan vẫn thường xuyên xảy ra nhưng từ trước tới nay, chưa có ai bị khởi tố về tội khai báo gian dối như trường hợp trên cả. Lấy lời khai người làm chứng 1. Việc lấy lời khai người làm chứng được tiến hành tại nơi tiến hành điều tra hoặc nơi cư trú, nơi làm việc của người đó. 2. Nếu vụ án có nhiều người làm chứng thì phải lấy lời khai riêng từng người và không để cho họ tiếp xúc với nhau trong thời gian lấy lời khai. 3. Trước khi lấy lời khai, điều tra viên phải giải thích cho người làm chứng biết quyền và nghĩa vụ của họ. Việc này phải được ghi vào biên bản. 4. Trước khi hỏi về nội dung vụ án, điều tra viên cần xác minh mối quan hệ giữa người làm chứng với bị can, người bị hại và những tình tiết khác về nhân thân của người làm chứng. Điều tra viên cần yêu cầu người làm chứng kể hoặc viết lại những gì mà họ biết về vụ án, sau đó mới đặt câu hỏi. Không được đặt câu hỏi có tính chất gợi ý. … (Theo Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự) Tội khai báo gian dối Người giám định, người phiên dịch, người làm chứng nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. (Theo khoản 1 Điều 307 Bộ luật Hình sự)