Bị can chết ở trụ sở công an có nhiều vết bầm

Rất đông người dân và gia đình nạn nhân có mặt tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa huyện Khoái Châu chiều 8/4. Ảnh VTC News

Ông Tường rút điện thoại đưa ra những hình ảnh chụp cơ thể ông Duân sau khi chết và chỉ rõ những vết bầm tím ở sau lưng, vai, đầu, cổ, mặt và tai để minh chứng thêm.

Trước đó, trưa 8-4, người nhà ông Duân nhận được điện báo cho hay ông Duân đã tử vong bất thường tại trụ sở Công an huyện Khoái Châu. Bác sĩ cho biết nạn nhân nhập viện trong tình trạng tím tái, nhịp thở ngừng, đồng tử giãn, tức đã chết trước khi vào bệnh viện. Sau khi nghe tin, nhiều người thân của ông Duân quá khích đã kéo đến trụ sở công an đòi làm rõ đối với cái chết của ông Duân và cho rằng nạn nhân bị đánh chết, không phải là đột tử.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết trước đó ông Duân bị tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích (trong một vụ việc xảy ra giữa tháng 2-2015 ở xã Đông Tảo). Quá trình điều tra, công an xác nhận ông Duân có đánh nhau. Sau khi xảy ra cái chết của ông Duân, công an tỉnh khám nghiệm hiện trường phòng giam, trưng cầu giám định pháp y của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) nhưng gia đình không đồng ý, yêu cầu mời giám định pháp y trung ương. Kết quả giám định bước đầu đã cho thấy trên người ông Duân không có thương tích (miệng ngậm, xương mặt và xương hàm chắc, răng không gãy, không có vết thương ở ngực, bụng, lưng, mông và tay chân, hệ thống xương không gãy…).

Trước đó, Đại tá Đỗ Ngọc Cự, Trưởng Công an huyện Khoái Châu, khẳng định ông Duân không có bất cứ biểu hiện nào bất thường. Trưa 8-4, sau bữa cơm trưa một lúc thì những người cùng phòng gọi cán bộ đưa ông Duân đi cấp cứu với dấu hiệu sùi bọt mép, hai tay co giật. Tuy nhiên, ông Duân đã chết trên đường đi cấp cứu.

ĐẶNG TRUNG