Bị cằn nhằn, đánh vợ bất tỉnh rồi treo cổ vợ

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3-1-2014, Rơ Chăm Kheo đang ngồi ăn cơm tối cùng với vợ là Rơ Ô H'Im và các con tại nhà. Trong lúc ngồi ăn cơm thì bà Rơ Ô H'Im chửi Rơ Chăm Kheo suốt ngày uống rượu mà không chịu đi làm, Rơ Chăm Kheo bực tức lấy một cây gỗ dài 83 cm đánh mạnh một cái vào đỉnh đầu bà Rơ Ô H'Im làm bà Rơ Ô H'Im gục ngã xuống sàn nhà bất tỉnh.

Sau đó Rơ Chăm Kheo bế bà Rơ Ô H'Im xuống dưới sàn nhà phía sau lấy một đoạn dây ni lông quấn 3 vòng quanh cổ bà Rơ Ô H'Im rồi kéo lên treo cổ bà H'Im vào đà ngang nhà sàn khiến bà Rơ Ô H'Im chết ngay sau đó. Đến 15 giờ ngày 4-1-2014, Rơ Chăm Kheo đến Công an huyện Krông Pa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo Rơ Chăm Kheo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, mang tính côn đồ hung hãn, thể hiện sự coi thường tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Rơ Chăm Kheo 20 năm tù về tội "giết người" theo quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 93 - Bộ luật Hình sự. Đồng thời bị cáo Rơ Chăm Kheo phải bồi thường cho gia đình bà Rơ Ô H'Im 130 triệu đồng.