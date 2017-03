Bị cáo bị chuyển sang án giam

Tại phiên xử này, Can thừa nhận việc kháng nghị của VKS không cho bị cáo hưởng án treo là chính xác. Tuy nhiên, bị cáo mong HĐXX chiếu cố hoàn cảnh bị cáo là lao động chính và đang nuôi con nhỏ để cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ…

HĐXX nhận định việc cho bị cáo hưởng án treo là không đúng quy định. Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tòa chấp nhận kháng nghị của viện, phạt bị cáo án tù giam.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tháng 9-2007, Can sang Hong Kong đặt hàng trang trí nội thất. Tại đây, Can còn mua riêng 161 sợi dây chuyền kim loại màu vàng, trắng mang về bán kiếm lời… Sau đó, VKSND tỉnh Tây Ninh đã truy tố Can về tội buôn lậu. Xử sơ thẩm ngày 6-3-2008, TAND tỉnh chỉ tuyên phạt Can 18 tháng án treo.

VKS tỉnh Tây Ninh kháng nghị phúc thẩm theo hướng phạt tù giam. Tuy nhiên, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vẫn y án. Đến tháng 6-2009, chánh án TAND Tối cao đã kháng nghị bản án phúc thẩm này, yêu cầu xử giám đốc thẩm hủy án.

Quyết định giám đốc thẩm nhận định Can có nhân thân xấu, có một tiền án về tội buôn lậu chưa được xóa án tích năm 1999, phạm tội lần này là tái phạm. HĐXX sơ thẩm biết Can tái phạm và cùng loại tội nhưng chỉ xử phạt án treo là không đúng với hướng dẫn tại Nghị quyết 01 của Hội đồng Thẩm phán ngày 2-10-2007 (chỉ cho hưởng án treo khi bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự). Còn cấp phúc thẩm vẫn không chấp nhận kháng nghị, vẫn cho bị cáo Can hưởng án treo là trái luật, cần phải hủy án để xét xử phúc thẩm lại.

