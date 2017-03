Bị cáo bỏ chạy khi tòa đang nghị án

Theo NGỌC CHI (TTO)



Trong vòng 20 phút, Danh chạy thục mạng qua nhiều tuyến đường và leo lên mái nhà dân. Lực lượng công an, bảo vệ tòa án chỉ bắt được bị cáo khi anh này bị sụp mái tôn và té xuống đất.Thẩm phán Nguyễn Thị Thu Hiếu, chủ tọa phiên tòa, cho biết trong khi tòa nghị án, việc quản lý bị cáo thuộc trách nhiệm của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, công an trại giam, không hiểu vì sao bị cáo Danh vẫn chạy khỏi tòa được.Sau đó, TAND TP Nha Trang tuyên phạt Nguyễn Văn Danh 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Theo nội dung xét xử, chiều 2-5, lợi dụng lúc một du khách người Argentina ể balô có 51 USD, hơn 500.000 đồng, một máy ảnh, một máy nghe nhạc... trên bờ biển Nha Trang để tắm, Danh đã lấy trộm và tẩu thoát.Tuy nhiên, ngay sau đó Danh bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt được cùng tang vật. Từ năm 1995 đến nay, Nguyễn Văn Danh hai lần lãnh án về các tội cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản với tổng thời gian bị phạt tù là 15 năm.Trước khi trộm balô của du khách người Argentina, Danh vừa ra tù được khoảng 10 ngày.