Bị cáo có "duyên" với chủ tọa phiên tòa

Ngày 23-6, TAND quận 10 - TPHCM xét xử lưu động đã tuyên phạt bị cáo Dương Thành Đạt (SN 1981) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Trước đó, năm 2011 bị cáo Đạt cũng bị phạt 1 năm tù cũng với tội danh này, vừa ra tù được 18 ngày thì lại xộ khám.





Một năm trước, bị cáo cũng từng nói lời sau cùng trước đại diện VKSND và chủ tọa phiên tòa này. Ảnh: Phạm Dũng



Khuya 29-2, trên đường tuần tra, Công an phường 13, quận 10 đã bắt quả tang Đạt cùng với một số đối tượng đang đánh bạc với hình thức tài xỉu.Các đối tượng được đưa về trụ sở công an. Do số tiền đánh bạc dưới 2 triệu đồng nên những người tham gia sòng bạc được cho về, riêng Đạt do đã có tiền án về tội đánh bạc nên bị xử lý theo luật định.Tại phiên lưu động, chủ tọa hỏi: "Bị cáo từng bị tuyên tội đánh bạc đúng không?". Đạt gật gù: "Dạ đúng"."Vậy bị cáo có nhớ ai tuyên án không?" - tòa hỏi.Đạt lóng ngóng: "Dạ chính chủ tọa là người tuyên án bị cáo một năm trước ạ!".Theo Phạm Dũng (NLĐ)