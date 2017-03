Bị cáo giết người từ chối luật sư chỉ định, tự bào chữa cho mình

Trong giai đoạn phúc thẩm, bị cáo có mời luật sư nhưng trước phiên xử luật sư có đơn yêu cầu hoãn phiên xử vì bận công việc. Xét phiên toà đã hoãn một lần nên toà không chấp nhận hoãn tiếp và có chỉ định luật sư khác bào chữa cho bị cáo theo luật định. Tại phiên toà, bị cáo không đồng ý với luật sư chỉ định và đồng ý không cần luật sư mà tự bào chữa sau khi HĐXX đã giải thích rõ quyền và nghĩa vụ theo luật định cho bị cáo. Bị cáo tự tranh luận tại toà cho là bị ép cung, đánh đập nhưng lại không có chứng cứ chứng minh...



Phạm Tiến Nhựt đang bị áp giải ra xe

Theo hồ sơ, chiều ngày 23-01-2013 Nhựt cùng uống rượu với anh Nguyễn Anh Dũng tại quận Thủ Đức. Đến tối trên đường về, anh Dũng rủ Nhựt ở lại uống bia tại quán gần nhà.

Đang chuẩn bị uống thì vợ anh Dũng đến kêu chồng về ngủ. Thấy vậy, Nhựt bỏ đi trả áo gần đó. Khi quay lại Nhựt chửi thề và hai bên xảy ra ẩu đả. Nhựt đè anh Dũng nằm ngửa xuống đất rồi ngồi lên bụng bóp cổ, đập đầu anh nhiều cái xuống đường. Chủ quán chạy đến can ngăn thì Nhựt bỏ đi. Lúc này anh Dũng đứng dậy dùng chân đạp làm Nhựt té nhủi về phía trước. Tức giận Nhựt quay lại đánh, đá làm anh Dũng ngã xuống đường bất tỉnh.

Nghĩ anh Dũng té bất tỉnh vì say rượu nên vợ anh cùng mọi người không đưa đi bệnh viện, đến khuya cùng ngày thì anh đã tử vong do suy hô hấp cấp, sặc dịch dạ dày và chấn thương sọ não. Còn Nhựt thì bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ ngay sau đó.