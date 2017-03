Bị cáo kêu oan: Không nộp được chứ không phải trốn thuế

Không cố ý, không kết tội được Trong cấu thành tội phạm của tội trốn thuế (Điều 161 BLHS), về mặt chủ quan, người phạm tội biết mình có nghĩa vụ phải nộp thuế nhưng không những cố ý dùng nhiều thủ đoạn, biện pháp để trốn tránh mà còn mong muốn việc không nộp thuế hoặc nộp thuế với mức thấp hơn xảy ra. Do vậy, lỗi của người phạm tội này là lỗi cố ý. Việc không nộp thuế của Công ty Thiện Tân là có thật nhưng cơ quan tố tụng phải chứng minh được lỗi cố ý của bị cáo Sơn về việc trốn thuế thì mới có thể truy cứu trách nhiệm hình sự được. Ở đây, bị cáo mong muốn được nộp thuế và nhiều lần yêu cầu được thực hiện nghĩa vụ đóng thuế nhưng không thể thực hiện được do người khác chiếm giữ con dấu cùng cuốn hóa đơn giá trị gia tăng của công ty. Bị cáo đã không thể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là do cản trở khách quan, bản thân bị cáo không thực hiện thủ đoạn hay biện pháp nào với ý định trốn tránh việc nộp thuế. Như vậy, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo về tội trốn thuế là không đúng vì hành vi của bị cáo không thỏa mãn về mặt chủ quan của tội trốn thuế. Ths MAI KHẮC PHÚC, giảng viên môn Luật hình sự

Trường ĐH Luật TP.HCM