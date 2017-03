Bị cáo nhận tội, tòa vẫn tuyên trắng án

Nhận tội chưa chắc đã có tội! Khi bị cáo nhận tội thì chưa chắc họ đã có tội mà đôi khi họ cảm thấy có lỗi hoặc họ thiếu hiểu biết pháp luật, cứ ngỡ hành vi của mình phạm tội. Do đó, việc bị cáo có tội hay không là do tòa quyết định thông qua việc xem xét, đánh giá tổng hợp các chứng cứ chứ không phải cứ bị cáo nhận tội là đương nhiên tòa sẽ phải tuyên họ có tội. Hiện nay, các vụ vay mượn tiền rồi vi phạm nghĩa vụ thanh toán, bị tố cáo ra công an xảy ra khá phổ biến. Cán bộ tố tụng giải quyết án phải hết sức nhạy bén, tinh tường các dấu hiệu tội phạm để không hình sự hóa quan hệ dân sự. Sẽ không có sự nhập nhằng nếu phân biệt rõ đâu là hành vi chiếm đoạt, đâu là quan hệ dân sự (vi phạm nghĩa vụ thanh toán). Trong thời gian tới, theo tôi cần tập trung tổng kết, nghiên cứu, hướng dẫn để làm sao phân biệt rõ, tránh tình trạng hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự. Thẩm phán VŨ PHI LONG, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM