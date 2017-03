Bị chặn đường vì không chịu ở nhà trọ

Nhiều người dân ở xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho rằng công ty cho xe đưa rước công nhân quá nhiều nên không có ai thuê nhà trọ của họ xây gần nhà máy. Họ túa ra đường chặn xe đưa rước công nhân nhằm để... gây sức ép buộc công nhân thuê nhà trọ của họ. Bốn người đứng đầu nhóm chặn xe đã bị tạm giữ để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cấm cả xe ôm chở công nhân

Chiều 22-6, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết: “Chúng tôi đã giải tán được đám đông chặn ô tô đưa đón công nhân tại nhà máy ở Khu công nghiệp Nam Cấm (thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An, đóng tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Bốn người quá khích cầm đầu, khởi xướng vụ chặn xe đã bị tạm giữ để xử lý”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng cùng ngày, có hơn 50 người dân ở xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc) tiếp tục ra đường 536 (Nam Cấm đi Cửa Lò) chặn hơn 10 xe chở công nhân đến các nhà máy ở Khu công nghiệp Nam Cấm làm việc. Việc người dân tự ý cấm đường, chặn xe đã diễn ra ba ngày nay khiến các công nhân phải đi bộ hơn

3 km để vào công ty. Thời tiết nắng nóng, nhiều công nhân phải bắt xe ôm vào công ty làm việc thì hàng chục người dân nơi đây cấm luôn xe máy chở công nhân.

Chị Ng.T.Ng. (công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE) chưa hết hoảng hốt, cho biết: “Chúng tôi vô cùng mệt mỏi với hành động chặn xe vô lý như vậy. Sự việc cứ kéo dài thì chúng tôi lấy đâu sức khỏe để tiếp tục công việc. Thậm chí họ dùng mũ bảo hiểm đánh chúng tôi. Hiện đã xảy ra một số vụ cãi vã, ẩu đả giữa người dân địa phương và các công nhân”.





Lực lượng chức năng phải ra vãn hồi trật tự vụ dân chặn xe đưa đón công nhân, đồng thời phân luồng tránh ách tắc giao thông. Ảnh: LĐ

Hành vi trái pháp luật

Công nhân N.Th.H. (ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) nói: “Chúng tôi cần xe đưa đón để sau ca làm việc trở về nhà chăm sóc con và cha mẹ chồng. Với những công nhân đã lập gia đình như chúng tôi, xe đưa đón đi làm rất cần thiết, giúp tiết kiệm được tiền thuê phòng trọ”.

Ông Hoàng Duy Dương, Trưởng Công an xã Nghi Xá, cho biết: “Trên địa bàn xã Nghi Xá, người dân tự xây hơn 1.000 phòng trọ để cho công nhân thuê. Nhưng phần lớn phòng trọ đang để trống. Người dân cho rằng do xe chở công nhân về nên công nhân không ở lại, từ đó đã chặn đường, cấm xe ra vào các nhà máy để ép công nhân ở lại thuê phòng trọ. Đây là hành vi trái pháp luật nên chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân và vận động mọi người không được chặn xe như vậy. Chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên và cùng công an huyện bảo đảm an ninh trật tự”.

Dự kiến sáng 23-6, địa phương cùng các công ty và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và cơ quan chức năng sẽ đối thoại trực tiếp với những hộ dân trên để giải thích, tuyên truyền và tìm hướng giải quyết dứt điểm vụ việc.