Bị chê “chơi bẩn”, phó công an xã chém chết người

Theo Trần Thường (NLĐO)



Ngày 8-8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Nam Trà My, đã tuyên phạt Hồ Văn Huynh (27 tuổi, nguyên phó công an xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) 18 năm tù về tội giết người. Huynh còn phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 86 triệu đồng và chu cấp 500.000 đồng/tháng cho con của nạn nhân cho đến năm 18 tuổi.Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 20-5, Hồ Văn Huynh (SN 1986, nguyên phó công an xã Trà Vân) cùng Hồ Văn Thà (SN 1987, cán bộ tuyên giáo xã Trà Vân), Đinh Hoàng Nhã (SN 1976, cán bộ xã Trà Vân) Nguyễn Quang Trung (SN 1964), Hồ Văn Đạo (SN 1976) cùng một số người khác cùng uống bia và hát karaoke tại quán nhậu ở xã Trà Vân.Do nhiều lần không trả tiền nên anh Hồ Văn Thà bảo Huynh “chơi dở”, “chơi nhớp”. Bực tức, Huynh về nhà xách dao tìm anh Thà. Đến quán nhậu, Huynh dừng xe thì anh Thà tiếp tục buông lời chê bai. Huynh rút con dao xắt thịt dài 29 cm chém nhiều nhát vào đầu, cổ, tay khiến anh Thà tử vong trên đường đi cấp cứu.Ngay lúc đó, anh Nhã (26 tuổi) nhảy vào can ngăn cũng bị Huynh dùng dao chém gây thương tích 10%.Xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, chưa có tiền án tiền sự, gia đình có công Cách mạng, là người dân tộc thiểu số… TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt mức án như trên.