Bị cố sát, cô giáo vẫn xin giảm án cho chồng

Theo Công Quang (Dân trí)

Ngày 23/9, TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của người bị hại, tuyên giảm án từ 8 xuống còn 7 năm tù đối với bị cáo Đặng Văn Thắng (SN 1970, ngụ tại Long An) về tội “giết người”.Theo bản án sơ thẩm, Thắng và chị Trần Thị Diễm Thúy đều là người đã từng trải qua một lần dang dở tình duyên. Gặp nhau, cả hai đồng cảm, rồi đưa nhau về sống chung như vợ chồng. Thúy dạy học ở TPHCM, còn Thắng làm việc ở Long An. Trong khi cô giáo Thúy hiền lành, bao dung thì Thắng lại thường xuyên ghen bóng ghen gió với Thúy.Dù bước thêm bước nữa nhưng chị Thúy vẫn không thôi nhớ đến đứa con riêng của mình với người chồng trước. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chị Thúy lại lặn lội về Long An thăm con. Thắng biết, tỏ ý không hài lòng nhưng chị Thúy cạn nghĩ, con mình, mình thăm và yêu thương, ai có quyền cấm tình mẫu tử. Ngăn cản không được, lại nghi ngờ chị Thúy có tình ý với chồng cũ vì “tình cũ không rủ cũng đến” nên Thắng nảy sinh ý định sát hại vợ “hờ” để thỏa cơn ghen.Ngày 13/2/2013, cho rằng chị Thúy gặp chồng cũ nên Thắng nhào vào bóp cổ vợ. Chị Thúy cố giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tay lực lưỡng của Thắng. Nghe tiếng động mạnh, các cháu của chị Thúy chạy qua phát hiện sự việc nên đã giải cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên chị Thúy được bảo toàn mạng sống.Thắng bị bắt ngay sau đó và bị truy tố về tội “giết người”. TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Thắng 8 năm tù.Một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Vì yêu thương nên mới ghen tuông rồi dẫn đến hành động mù quáng. Nghĩ vậy, lòng bao dung của một cô giáo đã thôi thúc chị Thúy làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Thắng.Ngày 23/9, trước lời thành khẩn của bị hại, TAND tối cao tại TPHCM đã chấp nhận đơn kháng cáo của chị Thúy, giảm từ 8 xuống còn 7 năm tù đối với bị cáo Đặng Văn Thắng.