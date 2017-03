Bị công an huyện tạm giam, nghi can 16 tuổi chết chưa rõ nguyên nhân

Cùng ngày 24-11, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho hay công an tỉnh đã khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của em Quyền, đồng thời yêu cầu Công an huyện Cư Jút báo cáo vụ việc.

đầu tháng 11, Công an huyện Cư Jút khởi tố bị can, bắt tạm giam Quyền hai tháng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đến ngày 16-11, Công an huyện Cư Jút báo cha mẹ Quyền đến BV Đa khoa huyện Cư Jút để nuôi bệnh cho con. Sau đó Quyền được đưa đến cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng đến mờ sáng 19-11 thì tử vong. Phía gia đình nạn nhân cho hay Quyền có sức khỏe tốt, chưa có tiền sử bệnh gì.

NGUYỄN ĐỨC