Bị đâm chết sau ba lần gây hấn

Ngày 10-3, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên phạt Phạm Văn Đi 15 năm tù về tội giết người. Tòa cũng buộc Đi phải bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng, chu cấp tiền nuôi con và mẹ của bị hại mỗi tháng hơn 900 nghìn đồng.



Bị cáo Phạm Văn Đi tại tòa. Ảnh: Viết Long



Theo hồ sơ, ngày 10-8-2013, Phạm Văn Đi chơi cờ với Lê Văn Nguyên tại quán cà phê tại khu tái định cư phường Phú Hiệp (TP Huế). Tại đây hai bên cãi vã nhau về nước cờ. Lập tức, Hồ Văn Ngọc đứng bên cạnh quát hai người vì làm ồn. Nghe vậy Đi nhìn qua chỗ Ngọc ngồi. Thấy Đi “nhìn đểu” mình nên Ngọc lao đến đánh Đi nhưng do nhiều người can ngăn nên Đi bỏ đi. Sau đó, Đi quay lại quán cà phê chơi tiếp thì bị Ngọc thấy và đánh lần hai. Bực tức, Đi về nhà lấy dao bỏ vào túi quần và tiếp tục đến quán cà phê chơi. Thấy Đi tới, Ngọc lại tới đánh Đi lần thứ ba. Lập tức, Đi cầm dao đâm thẳng vào ngực Ngọc khiến anh này chết tại chỗ. Sau đó, Đi chạy về nhà điện thoại cho công an và đem dao đến đầu thú.

Tại tòa, Đi thừa nhận hành vi của mình là do bị ức chế sau nhiều lần bị Ngọc đánh đập. Trước tòa, Đi nước mắt giàn giụa xin tòa giảm nhẹ hình phạt vì phải chăm sóc bốn con nhỏ, lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi.

Cuối cùng, HĐXX nhận định, dù bị hại khiêu khích nhưng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại, vụ án xảy ra do một phần lỗi của bị hại, sau khi gây án ra bị cáo đã ra đầu thú, nhân thân tốt… nên tuyên mức án trên.

VIẾT LONG