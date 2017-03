Bị đâm chết vì cứ đòi uống bia

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 21-6, TAND TPHCM đã tuyên phạt Tạ Hữu Nguyện (SN 1977, ngụ quận Thủ Đức-TPHCM) 10 tháng 25 ngày tù giam về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.



Khoảng 11 giờ ngày 4-2-2011 (tức ngày mùng 2 Tết Tân Mão), Tạ Hữu Nguyện và vợ là Nguyễn Thị Hường tổ chức ăn Tết tại phòng trọ ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức và mời bạn bè đến chơi, trong đó có Nguyễn Văn Trung.



Uống hết một thùng bia, Nguyện kêu mọi người nghỉ để còn đi chơi Tết nhưng Trung không đồng ý và nói “Tao muốn uống bia, vì tao có mang đến một thùng bia”.



Thấy Trung nóng giận, xúc phạm mọi người, Nguyện đẩy Trung về khiến hai bên cự cãi, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.



Sau khi mọi người về hết, Nguyện vào phòng ngủ. Đến khoảng 14 giờ, Trung cùng hai thanh niên quay lại, đập phá cửa phòng trọ của Nguyện đòi nói chuyện nhưng vợ Nguyện không mở cửa.



Đến 19 giờ cùng ngày, Trung cùng hai thanh niên tiếp tục quay lại đập cửa, kêu Nguyện ra nói chuyện. Thấy vậy, anh Dương Văn Cường là người thuê phòng trọ bên cạnh khuyên can nhưng Trung nói “Chỉ vào nói chuyện với anh Nguyện mà thôi”.



Tuy nhiên, lúc này, khi chị Hường về và mở cửa thì Trung cầm ống điếu cày cùng hai thanh niên cầm cục gạch xông vào phòng Nguyện.



Thấy vậy, anh Cường chạy vào phòng trọ khuyên can nhưng Trung và đồng bọn không nghe và dùng điếu cày, gạch tấn công Nguyện.



Trong lúc chống cự, Nguyện đã lấy cây kéo trên kệ chén đâm trúng một nhát vào ngực Trung khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.



Sau khi gây án, Nguyện đã điện thoại đến CA phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức trình báo sự việc và bị bắt giữ sau đó.



Nhận định hành vi của bị cáo xuất phát từ một phần lỗi của nạn nhân nên HĐXX đã tuyên mức án trên. Do thời gian Nguyện bị tạm giam bằng với mức án HĐXX tuyên nên bị cáo được tự do ngay sau khi phiên tòa kết thúc.



Theo Kh. Miên (NLĐO)