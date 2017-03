Bị đâm chết vì xen vào chuyện của người khác

Theo Phạm Dũng (NLĐO)

Ngày 30-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Nguyễn Phi Long (SN 1994, ngụ quận 11) 13 năm tù về tội giết người.Khuya 21-3-2012 Long cùng chị gái đi ăn tối trên đường Lạc Long Quân (quận 11). Sau đó, hai chị em cãi nhau về chuyện gia đình, Long đập tay mạnh xuống bàn làm bể ly.Thấy vậy chủ quán chạy đến can ngăn. Chị em Long tính tiền ra về thì lúc này Trần Thị Thúy Phượng cùng anh ruột là Trần Văn Sơn đang ngồi nhậu quán đối diện tò mò chạy sang hỏi chuyện.Mặc dù không ảnh hưởng gì đến mình nhưng Phượng đã tát vào mặt chị em Long vì “dám gây ồn ào ở quán nhậu”.Trong lúc Phượng đánh Long, Sơn cũng chạy đến cầm ghế bồi vào người chị em Long. Bị đánh, Long chạy đến một quán ăn gần đó chụp dao chém nhiều nhát vào người khiến Sơn chết tại chỗ.Tại thời điểm gây án Long chưa đủ 18 tuổi nên mức án dành cho bị cáo này cũng có phần xem xét theo quy định của pháp luật.Đối với Trần Thị Thúy Phượng, CQĐT Công an TP HCM nhận thấy có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” do xen vào chuyện của chị em Long dẫn đến cãi rồi đánh nhau. Tuy nhiên hành vi của Phượng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên giao công an địa phương quản lý, giáo dục.