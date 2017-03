Bị đánh chết vì ... vừa đi vừa hát

Bị cáo Trần Quang Được



Theo Kh. Miên (NLĐO)

Ngày 4-4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tăng mức án từ 20 năm tù giam lên tù chung thân đối với Trần Quang Được (SN 1991, ngụ Đồng Nai) về tội "Giết người".Khoảng 1 giờ ngày 2-1-2012, sau khi uống rượu, Trần Quang Được và các bạn ngồi chơi tại một văn phòng môi giới bất động sản ở xã An Phước, huyện Long Thành - Đồng Nai.Lúc này, anh Phạm Văn Linh (SN 1987) đi ngang qua, vừa đi vừa hát nên Được nói: “Đêm khuya mà lẩm bẩm một mình coi chừng bị người ta đánh đó”.Anh Linh hỏi lại: “Có gì không đại ca?” thì Được hùng hổ đòi đánh. Khi Linh đáp lời: “Thích thì lên đây tao chiều”, Được liền vào văn phòng, lấy 1 con dao ra nhưng được bạn bè can ngăn.Không dừng lại, Được nhặt một cây tràm ở ven đường, đuổi theo nạn nhân. Anh Linh chạy khoảng 150m thì bị vấp ngã. Được đuổi kịp, dùng đèn pin rọi vào anh Linh, đánh 3 cái vào vai, mặt, đầu đối phương.Anh Lê Quang Trung (bạn Được) đuổi theo, nhìn thấy nên nói: “Người ta say rượu, đánh làm gì”. Tuy nhiên, Được vẫn hung hăng đánh tiếp 3 cái nữa. Khi nạn nhân van xin: “Em biết lỗi rồi, đừng đánh em nữa", Được mới chịu vứt cây tràm tại hiện trường, chịu cho anh Trung kéo về.Sáng 4-1-2012, một người dân phát hiện xác anh Linh liền báo cơ quan công an. Hay tin, Được cũng ra cơ quan đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân anh Linh tử vong là do xuất huyết não. Nạn nhân đã uống rượu, cùng với lực tác động vào vùng đầu, mặt trong trạng thái kích động mạnh làm tăng huyết áp đột ngột và rối loạn tuần hoàn ngoại biên (đặc biệt là ở não) dẫn đến xuất huyết não, tử vong.TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Quang Được 20 năm tù giam. Được làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, đại diện hợp pháp người bị hại cũng có đơn kháng cáo, xin tăng mức hình phạt lên tử hình.Trước đó, tháng 7-2009, Được từng bị TAND huyện Long Thành xử phạt 14 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".Tại phiên phúc thẩm, Được thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mình không cố ý tước đi mạng sống của nạn nhân, bởi khi nghe nạn nhân van xin đã dừng tay.Bên cạnh việc đề nghị tăng án đối với bị cáo Được, gia đình nạn nhân còn mong muốn cấp phúc thẩm hủy án, điều tra lại từ đầu, tránh để lọt người, lọt tội. Theo gia đình anh Linh, tài sản của nạn nhân bao gồm điện thoại, tiền, giấy tờ tùy thân đã bị mất, đến nay vẫn chưa tìm lại được.HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo hung hãn, khi bị tước đi con dao, Được vẫn tiếp tục nhặt khúc cây đánh nạn nhân. Mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội nhưng chưa phản ánh đầy đủ mức độ, hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra. Do đó, HĐXX đã tuyên như trên.