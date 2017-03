Bị dọa chặt tay, lấy dao lụi bạn: 14 năm tù

(PL)- Ngày 26-12, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Hà Thanh Bình (ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) 14 năm tù về tội giết người. Tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại 90 triệu đồng.

Theo hồ sơ, khoảng 4 giờ ngày 18-6-2014, Bình và Hà Văn Long cùng một người bạn nữa tổ chức uống rượu, xem bóng đá tại nhà của Long ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú. Đến khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, Võ Văn Hiền cùng người nữa đến tham gia uống rượu chung. Trong lúc uống rượu, do có mâu thuẫn trước đó, Hiền chửi và dọa chặt tay Bình nhiều lần. Tức giận, Bình lấy cây dao dài 20,8 cm đâm một nhát vào vùng lưng phải làm Hiền ngã xuống bất tỉnh. Hiền được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng bốn ngày sau thì qua đời. DUY BÌNH