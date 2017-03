Bị đơn phá niêm phong của tòa

Ngày 8-10 vừa qua, TAND quận 10 (TP.HCM) đã gửi công văn cho công an quận này yêu cầu xem xét hành vi phá hủy niêm phong của một bị đơn trong một vụ tranh chấp về hợp đồng thuê khoán mặt bằng.

Tự phá niêm phong để kinh doanh

Theo hồ sơ, tháng 10-2007, bà P. và ông C. ký hợp đồng thuê khoán mặt bằng gồm hai căn phòng ở phường 15 (quận 10) để mở quán cà phê. Hai căn phòng này thuộc quyền sở hữu của chị ông C. nhưng đã giao cho ông quản lý, sử dụng.

Theo hợp đồng, ngoài việc trả tiền thuê mặt bằng hằng tháng, bà P. còn phải đưa trước số tiền đặt cọc là 20 triệu đồng. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, bà P. đã sử dụng mặt bằng trên để bán cà phê.

Hai tháng sau, giữa bà P. và ông C. phát sinh tranh chấp. Hai bên không thỏa thuận được nên tháng 1-2008, bà P. khởi kiện ông C. ra tòa đòi lại số tiền đặt cọc. Ngoài ra, bà còn đòi số tiền thuê mặt bằng gần một tháng vì đã trả tiền thuê ba tháng nhưng mới chỉ sử dụng được hai tháng bốn ngày.

TAND quận 10 đã thụ lý vụ án. Khi tòa tiến hành hòa giải, bà P. yêu cầu ông C. không được sử dụng cũng như cho thuê đối với hai căn phòng đang tranh chấp nói trên. Ông C. đồng ý. Hai bên cũng thỏa thuận khóa cửa để cất giữ đồ đạc, tài sản trong phòng. Việc thỏa thuận đã được công an phường và ban tư pháp phường lập biên bản xác nhận.

Tháng 10-2008, bà P. làm đơn yêu cầu TAND quận 10 áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời với lý do phía ông C. đã mở cửa phòng, không tôn trọng thỏa thuận trước đó. Cuối tháng 12-2008, TAND quận 10 cử thẩm phán và thư ký tòa đến lập biên bản trước sự chứng kiến của hai bên đương sự, thống kê tài sản và niêm phong hai căn phòng đang tranh chấp để chờ tòa giải quyết.

Tháng 9-2010, bà P. phát hiện ông C. đã phá hủy niêm phong một trong hai căn phòng để lấy mặt bằng kinh doanh quán cà phê nên yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại quận Tân Bình lập vi bằng ghi nhận hiện trạng. Sau đó, bà P. gửi vi bằng này đến TAND quận 10 và Công an quận 10 yêu cầu xử lý hành vi phá hủy niêm phong của ông C.

Xử lý sao?

Nhận được đơn của bà P., nhận thấy hành vi phá hủy niêm phong có dấu hiệu phạm tội hình sự, TAND quận 10 đã gửi công văn đề nghị Công an quận 10 xem xét, xử lý như đã nói ở trên.

Trong vụ này, hành vi phá hủy niêm phong của ông C. đã rõ, đã bị thừa phát lại lập vi bằng. Tuy nhiên, một vướng mắc được đặt ra là khi TAND quận 10 cử cán bộ đến lập biên bản, thống kê tài sản, niêm phong hai căn phòng đang tranh chấp lại không nói rõ là giao hai căn phòng này cho ông C. giữ. Như vậy, liệu đã có đủ cơ sở để xác định ông C. là chủ thể của tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản?

Vì tình tiết đó mà kiểm sát viên cao cấp Võ Văn Thêm (Viện Phúc thẩm III VKSND Tối cao) băn khoăn: Luật quy định chủ thể của tội này là “người được giao giữ tài sản bị niêm phong” nên cần phải xác định lại cho rõ. Nếu đúng ông C. được tòa giao quản lý hai căn phòng bị niêm phong thì hành vi phá hủy niêm phong của ông có dấu hiệu phạm tội. Ngược lại, trong trường hợp tài sản bị niêm phong không rõ giao cho ai quản lý thì cần phải xem xét kỹ có cơ sở khởi tố vụ án hình sự hay không.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có diễn tiến mới.

Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản Người nào được giao giữ tài sản bị kê biên, bị niêm phong hoặc vật chứng bị niêm phong mà có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: a) Phá hủy niêm phong; b) Tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại tài sản bị kê biên; c) Gây hậu quả nghiêm trọng. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. (Theo Điều 310 BLHS 2009)

T.HIỂU - N.ANH