Bị đơn phải bồi thường 5 triệu đồng

Theo tòa, xét về mức độ lỗi, lời nói của ông H. chỉ là gián tiếp, không chủ động nói sai sự thật, chỉ vì bực tức chồng bà C. nên nhận đại. Hậu quả mà bà C. phải chịu có phần do gia đình lục đục nên người dân xung quanh biết rồi đồn thổi, truyền tai nhau. Trong khi đó, ông H. cũng đã xin lỗi vợ chồng bà C. trong cuộc họp của Đảng ủy xã trước đây, đồng thời tại phiên tòa này lại tự nguyện bồi thường tổng cộng 5 triệu đồng là tương xứng. Do vậy, tòa đã bác yêu cầu bồi thường 7 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, 20 triệu đồng tiền thiệt hại kinh tế và yêu cầu xin lỗi công khai qua đài phát thanh của xã liên tục ba lần trong một ngày của bà C., chỉ chấp thuận đề nghị bồi thường 5 triệu đồng của ông H.

Sau khi tòa tuyên án, phía gia đình bà C. và nhiều người dân thắc mắc rằng trong phiên xử chiều hôm trước (24-11), bà C. và ông H. đã thỏa thuận tại tòa về việc ông H. sẽ xin lỗi công khai thông qua đài phát thanh xã nhưng khi tuyên án, tòa lại bác phần thỏa thuận này.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, chủ tọa phiên tòa cho biết ngay sáng 25-11, phía ông H. đã có đơn xin rút lại phần thuận tình xin lỗi công khai qua đài phát thanh xã vì bản thân ông H. là đảng viên, đang giữ chức vụ trưởng công an xã nên việc xin lỗi như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự của bản thân ông. Nhận thấy đơn yêu cầu của ông H. là hợp lệ, ông đã tự nguyện bồi thường và trước đó cũng đã xin lỗi gia đình bà C. nên tòa chấp thuận.

Phía bà C. cho biết sẽ kháng cáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có diễn tiến mới.

HỒNG TÚ