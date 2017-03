Bị gây sự, chủ quán đâm khách

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ nên cần xử nghiêm. Tuy nhiên, trong vụ án có phần lỗi phía người bị hại nên cân nhắc mức án như trên.

Theo hồ sơ, chiều 29-6-2012, Nguyễn Hữu Văn cùng các bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà ở quận 7. Sau đó, Văn gọi bia và thức ăn của quán kế bên nhà, do Nghệ làm chủ. Đến tối cùng ngày, nhóm bạn Văn kêu Nghệ qua tính tiền. Lúc này nhóm Văn chê đắt, không chịu trả tiền, lại còn dùng vỏ chai ném Nghệ nên Nghệ ra công an phường trình báo. Sau khi công an giải quyết, Nghệ đóng cửa quán.

Đến khuya, một người đến quán Nghệ lấy tiền giao gà. Tưởng người này do Nghệ kêu tới, Văn chạy ra dùng nón bảo hiểm đánh nạn nhân. Bực tức vì nhóm Văn cứ gây sự với mình hoài, Nghệ cầm dao đâm chết Văn và làm một người khác bị thương.

HOÀNG YẾN