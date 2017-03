Bi hài kẻ hiếp dâm đổ lỗi cho... nạn nhân

Mặc dù tại tòa bị cáo vẫn chối bay chối biến, nhưng lời khai tại hồ sơ điều tra đã tố cáo hành vi “ham hố” phạm pháp của gã.



Đến chơi lúc bà chủ nhà đang tắm



Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Đại Lãnh, học hết lớp sáu, Ngô Thiện Toàn nghỉ ở nhà theo bạn đi ghe. Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 16/9/2012, sau chuyến đi biển về, Toàn đến nhà anh Phan Văn Mão (thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh) rủ đi làm vài “ve” cho “giãn xương giãn cốt” sau những ngày đi biển mệt nhọc.



Bước vào thấy nhà không có ai, Toàn đi thẳng vào bên trong, thấy chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (35 tuổi) là vợ anh Mão vừa tắm xong đang đứng ở sau bếp, chưa kịp mặc áo. Phát hiện thấy Toàn, chị Tâm vội chụp lấy áo, hai tay ôm che ngực, đồng thời quát: “Mày làm gì vậy”.



Chị này vừa quay lưng bỏ đi thì bị Toàn lao đến, một tay kẹp cổ, một tay ôm ngang ngực, người phụ nữ hoảng sợ không kịp kêu la. Toàn xô ngã chị Tâm xuống đất, sau đó đè chị, định giở trò đồi bại.



Chị Tâm hoảng hốt, lặp lại câu hỏi lúc nãy: “Mày làm gì vậy”, gã thanh niên chẳng đoái hoài, hùng hổ thực hiện ý đồ. Chợt nhớ ra cửa nhà trên đang mở, sợ người đi đường nhìn thấy nên Toàn đứng dậy đóng cửa, rồi quay lại chỗ nạn nhân. Chị này vừa lồm cồm ngồi dậy lại bị Toàn xốc nách kéo lên phòng ngủ nhà trên, đẩy nằm trên giường và tiếp tục hành vi giao cấu.



Khi mọi việc xong xuôi, hắn thản nhiên ra về. Nạn nhân sau đó đã đến công an xã Đại Lãnh trình báo và điện thoại cho chồng biết việc vừa bị Toàn hiếp dâm. Ngày hôm sau, Toàn bị bắt giam.



TAND huyện Vạn Ninh mới mở phiên tòa xét xử bị cáo Toàn về tội hiếp dâm. Tại phiên tòa, bị cáo một mực kêu oan, “cãi” mình không hiếp dâm chị Tâm mà được chị này đồng ý cho “quan hệ”, lý do vì chị cũng cảm thấy “thích” Toàn sau nhiều lần hắn đến nhà chơi và ăn nhậu với người chồng.



Toàn chỉ khai nhận có “quan hệ” với nạn nhân trên giường, nơi phòng ngủ nhà trên, và phủ nhận đã làm “chuyện ấy” tại nơi chái bếp. Việc giao cấu này là do người phụ nữ hoàn toàn tự nguyện, bị cáo không có hành vi dùng vũ lực và giao cấu trái ý muốn của nạn nhân như cáo trạng truy tố cũng như lời chị Tâm khai.



Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng cho rằng việc hai người giao cấu do tự nguyện, Toàn không dùng vũ lực để ép buộc, đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ việc chị Tâm bị giao cấu là trái ý muốn hay là đồng tình, nếu cần thiết thì tiến hành thực nghiệm điều tra hành vi giao cấu nói trên.



Hết cãi vì lời khai đồi bại



Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, dù ra tòa bị cáo có phản cung nhưng căn cứ vào lời khai có tại hồ sơ vụ án, Toàn đã khai nhận chi tiết về hành vi giao cấu với chị Tâm tại chái bếp như sau: “…Tôi đã dùng tay phải kẹp cổ chị Tâm, tay trái ôm ngang ngực chị Tâm, chị kêu “Mày làm gì vậy” nhiều lần, nhưng không kêu lớn tiếng vì tôi đang kẹp cổ…”.



Theo Tòa, lời khai này của bị cáo phù hợp với lời khai của nạn nhân có tại hồ sơ vụ án cũng như tại phiên tòa; phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, cho thấy bị cáo đã “làm bậy” chứ không được đồng tình.



Vì vậy, mặc dù tại tòa bị cáo không thừa nhận hành vi dùng vũ lực giao cấu trái ý muốn với chị Tâm nhưng căn cứ vào tài liệu điều tra, Tòa có đủ cơ sở kết luận Toàn đã phạm tội hiếp dâm.



Hành vi của bị cáo đã xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục của người phụ nữ; dù chị Tâm không đồng ý, giãy giụa, phản đối nhưng bị cáo cũng không buông tha, thể hiện bị cáo là người xem thường pháp luật, xem thường danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người khác. Tại phiên tòa bị cáo khai báo không thành khẩn, không thấy sự sai phạm của mình, không thể hiện sự ăn năn hối cải.



Tòa tuyên phạt Toàn 3 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm. Mặt khác, tại bản án số 63/2012/HSST ngày 19/9/2012, TAND huyện Vạn Ninh xử phạt Toàn một năm tù về tội “trộm cắp tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị cáo chưa chấp hành án. Do đó, Tòa đã tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù.



Sau khi vụ án được đưa ra xét xử, nhiều người dân địa phương biết chuyện kháo nhau: vợ chồng anh Mão thường cãi vã về việc chị vợ bị tên kia “làm bậy”, đi đâu cũng nghe người trong xóm xầm xì nên anh chồng “nóng mặt” lại về nhà mắng nhiếc vợ.



Bên cạnh thái độ chê trách thanh niên “ham hố”, có hành vi đốn mạt, chị em trong xóm và những nhà có con gái đều lấy đó làm bài học để luôn nhớ đi đâu, làm gì cũng phải ý tứ, kín đáo, tránh hớ hênh dễ kích động kẻ đồi bại để chuốc vạ vào thân.





Theo Xa lộ pháp luật