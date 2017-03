Bị hủy án vì xử sai tội

Theo hồ sơ, từ ngày 5 đến 8-3-2008, Nguyễn Tấn Thọ cùng đồng bọn đã ba lần dùng kềm cộng lực cắt trộm tổng cộng 280,5 m dây cáp điện thoại tại các huyện Phong Điền, Hương Trà, Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế). Sau đó, Thọ bỏ trốn vào Bình Dương, đến ngày 11-12-2008 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo kết quả định giá, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là hơn 44,5 triệu đồng. Ngày 4-6-2009, Thọ bị TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế xử sơ thẩm, phạt 42 tháng tù về tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia. Sau đó, Thọ kháng cáo xin giảm án.

Tại phiên phúc thẩm, tòa nhận định việc Thọ cùng đồng phạm nhiều lần cắt trộm dây cáp điện thoại, gây mất thông tin liên lạc trong một thời gian dài là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, dây cáp điện thoại chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận là công trình quan trọng về an ninh quốc gia, cũng không nằm trong danh mục phê duyệt của Thủ tướng quy định công trình an ninh quốc gia. Do vậy, cấp sơ thẩm kết án Thọ về tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia là sai.

