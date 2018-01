Bị khởi tố, chi cục phó QLTT vẫn xin đi làm

Ngày 30-1, bị can Châu Hoài Phương, chi cục phó Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Sóc Trăng, có đơn gửi chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc Sở Công Thương, Sở Nội vụ và chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Sóc Trăng yêu cầu được bố trí làm việc theo quyết định bổ nhiệm công chức.



Ông Phương là bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vừa được cho tại ngoại điều tra.

Xin bố trí lại việc cũ

Theo đơn của ông Phương, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ phó chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Sóc Trăng. Ngày 9-6-2017, khi ông đang đương chức thì Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó công an thay đổi tội danh, khởi tố ông tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Công an đã chuyển hồ sơ sang VKS, đề nghị truy tố ông tội danh trên.

Hơn sáu tháng bị tạm giam, ngày 16-1, ông được VKSND tỉnh Sóc Trăng cho tại ngoại và kêu oan đến các cơ quan chức năng. Ngoài ra, ông có đơn xin bố trí làm việc trở lại như trên.

Trong đơn ông nêu rõ trong quá trình bị bắt tạm giam cho đến khi được tại ngoại, ông không hề nhận quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc quyết định đình chỉ công tác của cơ quan có thẩm quyền nên đương nhiên ông vẫn có nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Về việc xin bố trí công tác trở lại của bị can Phương, ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, cho biết chưa nhận đơn của ông Phương. Ông cũng xác nhận là sau khi ông Phương bị khởi tố, bắt tạm giam, cơ quan chức năng chỉ có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng mà không có quyết định tạm đình chỉ hay đình chỉ công tác với ông.

“Với đề đạt xin bố trí lại công việc của ông Phương, Sở sẽ giải quyết ra sao?” - chúng tôi nêu câu hỏi. Ông Chiêu cho biết hiện chưa nhận đơn của ông Phương nên chưa thể trả lời.

Chúng tôi liên hệ qua điện thoại với ông Lê Trọng Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, ông Sơn cũng khẳng định chưa nhận được đơn của ông Phương nên không thể trả lời.



Bị can Châu Hoài Phương xin bố trí công tác.

Không thể bố trí công tác?



Theo luật sư (LS) Nguyễn Trường Thành, Đoàn LS TP Cần Thơ, ông Phương còn đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công chức nhà nước nên khi tại ngoại ông ấy đề nghị sắp xếp công việc cho ông ấy là chính đáng và hợp pháp. Cơ quan chủ quản phải xem xét nguyện vọng này và căn cứ theo tình hình cơ quan, đơn vị để bố trí công việc.

Trong khi đó, LS Bùi Đình Ứng, Đoàn LS TP Hà Nội, cho là không thể bố trí ông trở lại vị trí công tác cũ.

LS Ứng phân tích: Ông Phương bị bắt tạm giam để xử lý về tội hình sự nên cơ quan chủ quản không ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phương là đúng. Thời gian ông Phương nghỉ việc kể từ khi bị khởi tố cho đến trước khi bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật được coi là ông Phương nghỉ việc có lý do, ông vẫn được hưởng lương theo quy định của Luật Cán bộ, công chức. Khi có bản án có hiệu lực pháp luật tuyên ông phạm tội (không được hưởng án treo) thì đương nhiên bị buộc thôi việc. Nếu có vi phạm nhưng chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan chủ quản sẽ xem xét tổ chức kỷ luật ông Phương theo Luật Cán bộ, công chức. Trường hợp ông không phạm tội, đương nhiên được khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp theo pháp luật hiện hành.

“Ông Phương đang bị điều tra, truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cơ quan chủ quản chưa bố trí công việc cũ theo yêu cầu của ông là không sai. Hành vi đang bị điều tra của ông là do lợi dụng chức vụ, vị trí công tác mà lại trao lại vị trí, chức vụ đó cho ông khác nào lại để ông có điều kiện sai phạm. Còn nếu quả thực sau này cơ quan tố tụng kết luận ông bị khởi tố oan thì đương nhiên quyền lợi của ông sẽ được khôi phục” - LS Bùi Đình Ứng nói.